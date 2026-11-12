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Afra Blanco, al PP por atacar a los sindicatos: "Va a tener que explicar a todos las reminiscencias que tiene del pasado y a lo que quiere regresar"

La sindicalista Afra Blanco responde a los populares después de las críticas y los ataques que han realizado a los sindicatos durante estos últimos días previos a la huelga del 11N.

Afra Blanco, al PP

Tras los ataques reiterados del PP a los sindicatos en boca de Isabel Díaz Ayuso (a los que llamó basura sindical), Miguel Tellado, Borja Semper o el propio Alberto Núñez Feijóo, también a las burlas de las Nuevas Generaciones del PP en redes sociales, a los sindicatos por la huelga general del 11N, la sindicalista Afra Blanco quiere responder con un claro mensaje.

"A los sindicalistas se les ha perseguido, se les ha asesinado, se les ha señalado, se les ha lanzado a cunetas en el pasado. El PP hoy tiene un problema con el Artículo 7, con el artículo 28.1, con el artículo 28.2, tiene un problema con la Constitución, tiene un problema con la democracia y tiene un problema con la libertad", asegura contundente Blanco.

"Y le van a tener que explicar, por tanto, a todos los españoles y españolas las reminiscencias que tienen del pasado, a lo que quieren regresar, y se lo tendrán que también explicar a aquellos que fueron los padres de la Constitución, porque hoy de constitucionalistas no tienen nada", concluye.

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