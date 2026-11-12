Hallan con vida a un adolescente tras seis días perdido en una zona boscosa de Australia

El contexto El joven fue a pasar el fin de semana a un camping con un amigo. Despareció al alejarse brevemente para recoger más material de acampada.

Un adolescente de 17 años, identificado como William, fue encontrado con vida tras estar desaparecido durante seis días en una zona boscosa del estado australiano de Victoria. La unidad aérea de la Policía de Victoria lo localizó cerca de Cowwarr, Gippsland, al este del estado. William fue hallado junto a una caja de aparejos de pesca, tumbado en el lecho de un arroyo, con signos de quemaduras solares. Tras ser rescatado por los agentes, fue reunido con su madre y trasladado a un hospital para observación. William desapareció mientras acampaba con un amigo cerca de Stoney Creek Road. La búsqueda involucró a más de 80 voluntarios y diversas unidades de emergencia. El joven sobrevivió a las frías noches con una toalla y racionando comida.

Un adolescente de 17 años que llevaba desaparecido seis días en una zona boscosa del estado australiano de Victoria (sur) fue localizado con vida este jueves. El joven, identificado únicamente como William, fue encontrado por efectivos de la unidad aérea de la Policía de Victoria mientras sobrevolaban los alrededores de Cowwarr, en la región de Gippsland, al este del estado.

Según informaron las autoridades en un comunicado, los agentes detectaron primero una caja de aparejos de pesca en una zona de vegetación situada a unos dos kilómetros al este de Stoney Creek. Al aproximarse para observar el objeto, descubrieron al adolescente tumbado junto a él, en el lecho de un arroyo, sin camiseta y con señales de haber sufrido quemaduras por el sol.

Los agentes descendieron mediante un sistema de izado desde el helicóptero y evacuaron al joven hasta el puesto de coordinación del operativo, donde pudo reunirse con su madre. Posteriormente fue trasladado a un hospital para permanecer bajo observación médica.

"Asombrosamente, William se encuentra de buen ánimo y, en su mayor parte, en buen estado de salud", señaló el comunicado policial.

Seis días desaparecido

El adolescente había desaparecido el viernes 6 de noviembre alrededor de las 16.00 horas, cuando se encontraba de acampada con un amigo cerca de Stoney Creek Road, entre Cowwarr y Walhalla, en las proximidades de una zona de senderismo.

Su madre lo había dejado en el lugar para pasar el fin de semana acampando, pero William se alejó brevemente para recoger más material de acampada y no regresó, mientras que su amigo buscó por los alrededores sin encontrar rastro de él.

La desaparición desencadenó un amplio dispositivo de búsqueda durante seis días, con la participación de agentes, unidades especializadas y distintos organismos de emergencia. Según la cadena pública ABC, más de 80 voluntarios rastrearon diariamente el terreno, especialmente accidentado y de difícil acceso.

La cadena australiana informó además de que el joven había sobrevivido a las noches frías utilizando una toalla como manta y racionando sus provisiones de comida. Tras recorrer terreno escarpado, habría terminado en un desnivel del cauce, donde permaneció los últimos dos días a la espera de ayuda.

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