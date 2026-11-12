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crisis migratoria

Tres lanchas procedentes de Ceuta con 38 migrantes tratan de alcanzar la península

Los detalles Según fuentes policiales, las embarcaciones estaban manejadas por los propios migrantes, sin nadie especializado que las controlara.

Varios migrantes en la costa española de Ceuta.

Tres embarcaciones con 38 migrantes a bordo en total han tratado de alcanzar la península tras salir de Ceuta en la madrugada de este miércoles. Sin embargo, ninguna ha logrado alcanzar su destino, según confirman fuentes policiales a laSexta.

Las embarcaciones, algunas de ellas tipo zodiac, no contaban con pilotos dedicados al manejo de las lanchas, sino que eran los propios migrantes los que las conducían.

Concretamente, viajaban cuatro personas en una lancha, ocho en otra y, en la tercera, 26 personas. Dos habrían zarpado de Calamorro, al norte de la ciudad autónoma, y la otra de Punta Amina, situada más al este.

Por el momento se desconocen los motivos por los que las embarcaciones no lograron alcanzar la península, el punto en el que se frustró el plan o la identidad y situación de las personas que viajaban.

No sería la primera vez que se realiza una operación así. Desde la entrada masiva de migrantes, el 30 y 31 de julio, decenas de personas han optado por medios acuáticos, muchos de ellos controlados por mafias, para alcanzar puntos como Algeciras o Gibraltar.

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