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Dani Mateo, del "calentón" de Ayuso al hablar de lo guapo que es Sánchez: "Viene a decir que es un dictador pero que ella le daba"

"Ya no sabemos si Ayuso tiene más ganas de que Sánchez salga de la Moncloa o de que le salga a ella en Tinder", destaca Dani Mateo en su análisis del "calentón" de Ayuso sobre Sánchez.

Dani Mateo, del "calentón" de Ayuso al hablar de lo guapo que es Sánchez: "Viene a decir que es un dictador pero que ella le daba"

Dani Mateo analiza las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre Pedro Sánchez. Y es que el periodista de El Intermedio destaca que la presidente de la Comunidad de Madrid "se comería al perro a mordisquitos": "Sí, le odia a muerte, pero la pasión es más fuerte que el odio, por eso, durante su speach antisanchista ha vivido un momento de calentón".

Ayuso ha asegurado que "si Pedro Sánchez fuera estéticamente de otra manera" las cosas serían diferentes: "Lo que pasa es que coge la seducción de que es muy guapo, alto y habla muy despacio para la gente". "Si tuviera peor físico no estaría ahí desde hace mucho tiempo lo sabe mucha gente", asegura la popular.

Tras escucharla, Dani Mateo analiza las palabras: "Por favor, por si se os da mal el subtexto, viene a decir que es un dictador pero que ella le daba". "Eso es lo que ha dicho", bromea Dani Mateo, que destaca que "estas son las contradicciones de la vida política": "Ya no sabemos si Ayuso tiene más ganas de que Sánchez salga de la Moncloa o de que le salga a ella en Tinder".

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