La secretaria de Estado de Vivienda avanza que el Gobierno "no va a parar" con los dos decretos: "Hay cosas que quedan fuera que son ambiciones"

¿Por qué es importante? Leire Iglesias desgrana en Al Rojo Vivo todos los detalles de los decretos de vivienda que tendrán que convalidarse este viernes en el Congreso de los Diputados. "Aquellos que se ponen de perfil les diría que, por favor, empiecen a pensar en la ciudadanía", asegura.

La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, defiende en Al Rojo Vivo la presentación de dos Reales Decretos-ley de vivienda por parte del Gobierno para abordar la crisis habitacional. Iglesias espera su aprobación, destacando que el primero busca establecer "máximos comunes denominadores". Subraya la importancia de medidas como la estabilización de contratos y la protección de los pequeños propietarios, además de perseguir a fondos especuladores. Responde a críticas afirmando que el decreto ya está aprobado y protege a pequeños propietarios. Iglesias recuerda que en 2013 y 2019 se redujo la duración de contratos de arrendamiento sin aumentar la oferta de vivienda.

La secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Leire Iglesias, defiende en Al Rojo Vivo que el Gobierno haya presentado dos Reales Decretos-ley de vivienda para responder al clamor popular ante la crisis de la vivienda. Iglesias espera que se aprueben ambos decretos y asegura que el primero de ellos busca "unos máximos comunes denominadores".

"Nosotros tampoco vamos a parar", advierte, señalando que hay medidas que se quedan fuera de los decretos y que son "ambiciones y aspiraciones del Gobierno", como la protección de la ciudadanía, una mejor regulación de la vivienda o el incremento de la oferta de vivienda.

"A los que entiendan que son migajas, yo, si tiene usted tiempo, empiezo a desglosarle el contenido de los reales decretos ley, de todas las medidas, que incluyen de estabilización de los contratos, de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos como estabais contemplando, de la congelación de los precios del alquiler, de las mejoras de protección del parque estatal de vivienda, de las formas de promover más vivienda pública, de las bonificaciones a inquilinos, de la protección de los deudores hipotecarios, de la protección de los pequeños propietarios, de la persecución de los grandes fondos de inversión que han tenido una actitud especuladora durante todo este tiempo con la vivienda... Y hablamos de las 89 páginas que contempla el Real Decreto Ley, en las que están contempladas muchas iniciativas que han trabajado los grupos parlamentarios y dicen que sus propias iniciativas muchas veces pueden llegar a ser migajas", defiende Iglesias.

Para los que "se ponen de perfil" con las medidas de estos decretos, la secretaria de Vivienda tiene un mensaje claro: "empiecen a pensar en la ciudadanía". Sobre las dos definiciones de fondo buitre de los decretos, Iglesias explica que hay una primera "dirigida a poner un criterio objetivo que nos permita intervenir sobre la compra", mientras que la otra "define un criterio más amplio, porque hay interpretación judicial por medio".

Preguntada por las críticas de Antonio Garamendi, Iglesias recuerda que las patronales de la construcción "también son miembros de la patronal a la que representa Garamendi". "En este sentido, hemos trabajado también de la mano de los promotores para decidir que en este país había que mejorar la construcción y la oferta de vivienda, no solo de vivienda pública, sino de vivienda en general a precio asequible", afirma.

"No tengo información de ningún tipo de negociación, puesto que el texto del decreto ya está aprobado. Lo que sí creo es que buena parte de las cosas que se están trasladando desde Junts per Catalunya en este momento están salvadas en el decreto. Este decreto protege a los pequeños propietarios y persigue a los fondos buitres. Hay incentivos para esos pequeños propietarios. Este decreto no tiene ninguna duda o ningún objeto respecto de las herencias que puedan tener las personas a la hora de subrogar los contratos con sus inquilinos", asegura la secretaria de Estado en laSexta.

También recuerda cuando, en el año 2013, las derechas explicaron que "si reducíamos la estabilidad de los contratos de arrendamiento iba a haber una oferta de alquiler expansiva y a precios mucho más asequibles para la ciudadanía". "Redujeron la duración de los contratos de arrendamiento de cinco a tres años. Aquello no se produjo. Los ciudadanos no vivimos que se disparara la oferta de vivienda ni que bajara enormemente la oferta de vivienda", añade.

"Lo mismo nos dijeron en el año 2019, cuando volvimos al Gobierno y decidimos volver a darle estabilidad a los contratos de arrendamiento, volviéndolos a poner de tres a cinco años, y nos dijeron que eso iba a hundir la oferta inmediatamente. No, no se redujo la oferta inmediatamente, se mantuvieron más o menos los mismos niveles de oferta", sentencia.

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