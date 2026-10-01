Almeida utiliza la foto de un cuchillo junto a barras de pan cortadas para criminalizar la acampada de Sol y el Sindicato de Inquilinas asegura que son "utensilios de cocina"

Los detalles "Comunistas", "violentos"... Son algunos de los calificativos que desde Sol y desde Cibeles les están dedicando a los acampados en Sol. "Violentos", dice Almedia porque tienen cuchillos para cortar pan y hacerse bocadillos. También porque han usado adoquines para sujetar las tiendas y porque han pintado y le han puesto un chaleco a la osa junto al madroño.

Rabia y hartazgo entre los acampados en la Puerta del Sol por las acusaciones que están viviendo desde el Ayuntamiento y el gobierno regional. El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, insistía este miércoles en que los acampados tenían cuchillos de grandes dimensiones, adoquines, hornillos y tornillos.

"El Ayuntamiento ha podido acreditar que parte de los integrantes de la acampada han hecho acopio de adoquines de obras cercanas. Y no creo yo que los adoquines tengan un carácter eminentemente pacífico, sino que pueden ser utilizados como armas arrojadizas. Hemos podido documentar que hay cuchillos de gran dimensión dentro de la acampada de la Puerta del Sol", aseveraba el primer edil.

"Parece ser que también hay hornillos para calentar comida, con el riesgo que esto supone, al mismo tiempo que se han producido altercados ya violentos", añadía Almeida. "No son manifestantes pacíficos y no es una mera acampada por la vivienda", decía el alcalde.

LaSexta ha localizado el cuchillo que el informe del Ayuntamiento detalla junto a pan cortado y humus. Está en la zona de cocina de la acampada, junto al resto de utensilios para preparar bocadillos. Un cuchillo de cocina como el que hay en todos los hogares españoles.

Los adoquines de los que Almeida ha dicho que los acampados "hacen acopio", son piedras que están fijando las tiendas de campaña al suelo para evitar que se vuelen. Desde el Sindicato de Inquilinas, principal impulsor de estas protestas contra la crisis de la vivienda, creen que "es normal que Almeida esté nervioso y que se tenga que inventar bulos como el del cuchillo y los adoquines para intentar deslegitimar la acampada en Sol". "Porque la acampada en Sol les señala directamente a él y a la señora Ayuso como culpables de este despropósito que vivimos en Madrid, como culpables de que en Madrid gobiernen los buitres", ha añadido la portavoz del sindicato, Alicia del Río.

Y todo mientras en los últimos días han crecido en redes movimientos de ultraderecha que llaman a ir ellos mismos a desalojar a los manifestantes. Así, los acampados llegan al quinto día en Sol, sin incidencias y en un ambiente tranquilo y reivindicativo.

Ayuso habla de "saltimbanquis con Macintosh" y pide elegir entre "comunismo o libertad"

Durante el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha insistido en pedir medidas cautelarísimas para la "inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol". "Si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias", ha expresado la 'popular'.

También ha acusado a la izquierda de "lucrarse" y "utilizar a Maricarmen", la anciana de 87 años cuyo desahucio hizo saltar la chispa de la indignación en Madrid. Ayuso ha obviado que fue la propia Maricarmen la que hace ya siete años apostó por luchar para que no la echaran del piso en el que llevaba viviendo más de 70 años.

Mar Espinar ha contestado preguntando a Ayuso "qué le pasa con las personas mayores", recordándole las muertes de personas en residencias. "¿Duerme usted tranquila por las noches?", ha preguntado Espinar a Ayuso. "Maricarmen pagaba su alquiler religiosamente y se lo subieron un 250%. ¿Sabe por qué? Pues para empezar, porque usted no aplica la ley de vivienda del Gobierno central, lo que aplica es la ley de la selva que da alas a los buitres", aseguraba Espinar.

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