Vivienda plantea que el decreto de alquileres indefinidos "se pueda tramitar como proyecto de ley" si no se aprueba mañana

Los detalles La ministra de Vivienda ha asegurado que han "trabajado con mucha seriedad con todos los grupos y con Junts" para sacar adelante los dos decretos este viernes. "No tengo más que buenas palabras", ha dicho en referencia a la formación de Puigdemont.

A un día de la votación en el Congreso de los Diputados sobre los dos Reales Decretos-ley de vivienda, la ministra Isabel Rodríguez se muestra esperanzada pero prudente respecto a los apoyos necesarios para su aprobación. En entrevista con la 'Cadena SER', expresó optimismo moderado y destacó el trabajo serio con todos los grupos, incluyendo Junts, para desbloquear la situación. Rodríguez recordó que Podemos está atento a la respuesta de los movimientos sociales. Si el segundo decreto no se aprueba, podría tramitarse como proyecto de ley. El Gobierno decidió no arriesgar meses de trabajo y llevar los decretos por separado.

A tan solo un día de que el Congreso de los Diputados vote los dos Reales Decretos-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para afrontar el problema de la vivienda en España, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se muestra "esperanzada" y con cierto "optimismo moderado" de cara a la votación.

Aun así, la ministra se ha mostrado prudente en una entrevista en la 'Cadena SER' a la hora de hablar sobre si tiene los apoyos suficientes para sacar adelante los dos decretos o al menos uno de ellos.

En cuanto a Podemos y si la petición del Sindicatos de Inquilinas a que todos los partidos apoyen los decretos significa que la formación morada dará su 'sí', Rodríguez se ha limitado a recordar una entrevista de Belarra en la que decía que iban a estar muy pendientes de la respuesta que dieran los movimientos sociales a las medidas planteadas por el Gobierno.

Así, la ministra ha asegurado que han "trabajado con mucha seriedad con todos los grupos y también con Junts y eso también ha implicado desencallar una situación en la que nos encontrábamos de no conversación". "No tengo más que buenas palabras para todo el trabajo que hemos desarrollado han estado trabajando también hasta altas horas mandándonos textos", ha añadido.

Rodríguez ha señalado que considera que ese texto "es bueno para la mayoría de los españoles y para la mayoría de los catalanes y por eso espero que ese voto sea afirmativo".

Plante el segundo decreto como proyecto de ley

En el caso en el que el segundo decreto de vivienda, el que incorpora indemnizaciones a los inquilinos si el propietario, no salga adelante en la votación Rodríguez ha planteado que "se puede dar una tramitación como proyecto de ley".

La ministra ha explicado que el Gobierno "en su conjunto" decidió que "valía la pena no arriesgar un trabajo de muchos meses con posibilidad de conformar ya esa mayoría", en referencia a llevar por separado el primero de los decretos.

No obstante, ha añadido que el segundo decreto "merece el apoyo, el estudio de los grupos y que incluso se puede dar una tramitación como proyecto de ley", reconociendo que la mayoría parlamentaria necesaria para su aprobación "no estaba trabajada como lo está en el otro texto".

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