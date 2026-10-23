Urquizu analiza los sondeos del 29N: "La izquierda reduce la indecisión y se acerca al bloque de la derecha; la distancia entre PP y PSOE se reduce"

El sociólogo Ignacio Urquizu analiza los últimos sondeos y encuestas de cara a las elecciones generales del 29N. En el bloque de la derecha, "el PP va hacia abajo y Vox hacia arriba".

Han pasado apenas dos semanas desde que se anunció el adelanto electoral de las elecciones generales del 29N y los sondeos empiezan a moverse. El sociólogo Ignacio Urquizu lo analiza para Al Rojo Vivo. ¿Cómo están ahora mismo, a viernes 23 de octubre, las encuestas? ¿Hay o no hay partido?

"Lo que se está viendo estas semanas es que los bloques, aunque tienen una cierta estabilidad, sobre todo la derecha, que sigue en torno al 50%, sí que es verdad que la izquierda está reduciendo la indecisión y empieza a acercarse a ese bloque de la derecha", afirma Urquizu.

Y especialmente, añade, "lo que se están reduciendo son las distancias entre PP y PSOE. Si hace dos semanas podían ser de cuatro puntos, ahora podemos estar hablando de una distancia de dos".

Por otro lado, según analiza el sociólogo, "lo que no se mueve mucho es lo que hay a la izquierda del PSOE, que sigue todavía en números en torno o por debajo del 7%. Y por otra parte, lo que está a la derecha de la derecha del PP, es decir, Vox, sí que está creciendo "hacía arriba", mientras que el PP lo hace "hacia abajo".

En estos momentos, "no es descartable que Vox pudiera estar incluso en el 21%", afirma. Por su parte, "el PP ha caído del 30% al 28%, ya que la indecisión ha aumentado también un poquito en el PP, esto es, que ahora tiene más indecisos que hace dos semanas, mientras que Vox sigue aumentando esa transferencia".

Ahora bien, hablando únicamente de intención directa de voto "sin cocinas ni nada", matiza Urquizu, "podríamos hablar de un escenario donde el PP tuviera el 20%, el PSOE tuviera el 18% y Vox el 16%", concluye.

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