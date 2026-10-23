Ángeles Caballero, sobre las respuestas de Sánchez a las joyas de Zapatero: "No esquivó las preguntas, pero se le notó incómodo"

La periodista Ángeles Caballero analiza la actitud y las respuestas del presidente del Gobierno, en la entrevista con David Broncano, con respecto a las joyas del expresidente socialista.

Uno de los temas estrella de la entrevista de Pedro Sánchez en La Revuelta de David Broncano fue lo referente a las famosas joyas del expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

Según analiza en Al Rojo Vivo, la periodista de El País, Ángeles Caballero, "esta fue una de las partes de la entrevista donde Sánchez demostró su incomodidad a la hora de hablar de un tema que tiene difícil salida, honrosa para el señor Zapatero, por lo que llevamos conocido hasta ahora".

De este modo, cree que "poner el ejemplo del revólver que (Sánchez) recibió en la última cumbre de la OTAN, que, por cierto, dijo que la guardó en el lugar donde se dejan ese tipo de regalos [en La Moncloa], denota que no esquivó [las preguntas], pero es verdad que se lo notó la incomodidad".

Porque, tal como concluye Caballero, "por lo que le vemos y las veces que le hemos visto en entrevistas y en comparecencias, cuando a Sánchez hay algo que le incomoda o algo que quizá le pellizca, disimula, pero directamente hace una larga cambiada y va por otro lado. Con lo cual, está claro que las preguntas que le hizo David Broncano con respecto a las joyas de Zapatero no tenía ningunas ganas de responder".

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