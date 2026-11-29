El politólogo ha señalado que "si el crecimiento de la participación es simétrico entre los bloques, es más probable que haya un giro a la derecha que a la izquierda".

Pablo Simón ha destacado en el especial Al Rojo Vivo Objetivo Moncloa "una hipótesis y una certeza" en las elecciones generales del 29N. "La hipótesis es que sabemos que ha crecido la participación de manera masiva. Si ese crecimiento de la participación es simétrico entre los bloques, es más probable que haya un giro a la derecha que a la izquierda, simplemente porque sabemos que de dos de cada tres potenciales abstencionistas movilizables eran más inclinados a votar por PP y Vox que por el PSOE", ha señalado.

Sin embargo, si "por el contrario hay una movilización diferencial, es decir, que los que se han activado han sido más participantes de la izquierda que de la derecha, se cumpliría esa condición que se planteaba para que la situación estuviera más justa o permitiera un desempate", ha subrayado.

En lo referente a "la certeza", el politólogo ha afirmado que "hay una cuestión de coordinación en la que los partidos de izquierda han fracasado y tiene que ver con el efecto mecánico del sistema electoral". "Hay una cuestión en la que todo constante, teniendo los dos bloques los mismos votos, es más probable que se queden sin representación votos de la izquierda que de la derecha simplemente porque la oferta está fragmentada, en muchos sitios no va a llegar a los umbrales críticos, había diferentes ofertas electorales y algunas se va a quedar sin representación", ha explicado.

Así, ha puesto el ejemplo de "Asturias, donde Frente Amplio puede estar rozando el conseguir entrar o no". "Esos votos, si no se traducen en escaños, se quedan fuera. Además, Adelante Andalucía lo está acariciando en Córdoba donde, si entra, marca la diferencia contra Vox", ha apuntado, a lo que ha añadido que "podemos ver muchas carambolas de estas" y ha destacado que "a efectos prácticos, sabemos que va a haber votos de la derecha que van a ser más eficientes a la hora de tener escaños que de la izquierda". "Por lo tanto, para llegar, a la izquierda tiene que correr el doble de rápido", ha concluido.

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