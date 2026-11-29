La periodista y escritora ha explicado en La Roca que estos comicios se diferencian de los anteriores por una cuestión fundamental: mientras que antes existía una sensación de progreso, ahora hay quienes miran hacia atrás.

¿Son las elecciones generales del 29N las más polarizadas que ha vivido España en democracia? Es la pregunta que Nuria Roca ha planteado a Nativel Preciado, periodista y escritora, durante el programa de La Roca. Y su respuesta ha sido contundente: "Yo creo que sin duda alguna, el más polarizado".

Preciado ha explicado que, a su juicio, la principal diferencia entre estos comicios y las elecciones anteriores está en la percepción de hacia dónde avanza el país. "En las demás siempre había una sensación como de progreso", ha señalado. Una sensación que, según ha recordado, se mantenía independientemente de que gobernase la izquierda, la derecha o el centro.

Sin embargo, considera que ahora se está produciendo un cambio en esa dinámica. "Esta vez hay personas, electores, partidos que yo creo que están mirando hacia atrás", ha afirmado la periodista en su conversación con Nuria Roca.

Para Preciado, esa es precisamente la principal diferencia entre las elecciones que ha vivido España durante la democracia y las que se celebran este domingo 29 de noviembre.

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