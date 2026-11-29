El periodista analiza en La Roca las emociones de los partidos durante la campaña, las posibles consecuencias de los pactos y el papel que pueden desempeñar las formaciones regionalistas en la próxima legislatura.

Antonio García Ferreras ha definido la jornada electoral de este domingo como "una de las más apasionantes" que se han vivido en España. En una conversación con Nuria Roca en La Roca, el periodista ha destacado que los ciudadanos se enfrentan a una noche en la que está en juego la continuidad, el cambio o el bloqueo político.

Sin embargo, más allá de la incertidumbre sobre el resultado, Ferreras ha puesto el foco en el clima político que atraviesa el país. "Yo creo que el país está más crispado que nunca en los últimos años. Muy partido en dos, muy polarizado", ha advertido. Además, ha resumido esa división con una expresión: "Da la sensación de que para todos es o conmigo o con los bárbaros", por lo que ha defendido que, independientemente de quién gane las elecciones, el principal reto a partir de mañana debe ser "recuperar la convivencia".

El análisis de las campañas electorales

Durante la entrevista, Ferreras también ha repasado cómo han llegado los principales partidos a esta cita con las urnas y las emociones que, según Nuria Roca, han marcado sus campañas: el optimismo en el Frente Amplio, la contención en el Partido Popular, la cautela en Vox y la ilusión y la esperanza en el PSOE.

Sobre el Frente Amplio, Ferreras ha matizado que más que optimismo ha percibido "una mínima reacción en esta última semana de campaña", después de unas semanas complicadas. A su juicio, la formación habría necesitado dos o tres semanas más de campaña para consolidar su posición. En cuanto a Vox, considera que, aunque comenzó con mucha fuerza, la campaña se le ha podido hacer larga a Santiago Abascal.

Por su parte, Ferreras cree que el Partido Popular ha conseguido mantener el tipo durante la campaña. "Esta vez no han caído, no se han resbalado", ha apuntado, en referencia a los errores que, en su opinión, marcaron anteriores campañas de los populares. Respecto al PSOE, ha destacado el esfuerzo de sus militantes y ha calificado la campaña socialista de "muy buena" y "muy audaz". En este sentido, ha asegurado que, si los socialistas no logran un buen resultado o no consiguen sumar una mayoría parlamentaria, no será por la falta de implicación de sus bases.

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