La periodista de laSexta recuerda en Al Rojo Vivo la dificultad de la última legislatura, tal y como han descrito quienes tenían que sentarse a negociar.

La próxima noche electoral estará marcada por una cifra clave: 176. Es la mayoría absoluta necesaria en el Congreso de los Diputados para lograr la investidura como presidente del Gobierno. Así lo ha explicado María Llapart en Al Rojo Vivo, donde ha analizado las dificultades de esta legislatura y los posibles escenarios que se abren tras las elecciones generales de este domingo.

La periodista ha recordado la complicada legislatura que ha vivido Pedro Sánchez desde 2023, marcada por la necesidad de negociar cada iniciativa con los ocho partidos de los que dependía la estabilidad del Ejecutivo. "Cada semana la negociación con los ocho partidos de los que el presidente dependía ha sido una tortura", ha explicado Llapart, que ha recordado que así lo describían quienes tenían que sentarse a negociar día tras día.

En este contexto, ha señalado que tanto Sánchez como Alberto Núñez Feijóo comparten un mismo objetivo: alcanzar los 176 escaños que les permitan superar una investidura y llegar a la Moncloa.

Durante su conversación con Antonio García Ferreras, Llapart también ha analizado las dificultades que podría encontrar el PP para conseguir los apoyos necesarios. En principio, los 'populares' tendrían que negociar con dos formaciones: Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Sin embargo, la periodista ha advertido de que el margen de negociación podría ser limitado si el PP necesita ampliar sus apoyos parlamentarios. En este sentido, ha recordado que UPN ha sido el único grupo que durante estos años no ha tenido problemas para apoyar iniciativas de Vox.

Una situación diferente a la del PNV y Junts, dos partidos de la derecha parlamentaria que, según ha explicado Llapart, han mostrado reticencias durante la última legislatura a acercarse o posicionarse junto a la formación de Santiago Abascal.

*Vuelve a ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido