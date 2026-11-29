Los detalles La periodista ha destacado que España "es un país garantista" y que nuestro "proceso electoral es replicado en otros lugares porque aquí funciona", por lo que no hay que dejarse llevar por el ruido.

Ana Pastor ha explicado en laSexta Noticias cómo evitar los bulos durante las elecciones generales del 29N. Destacó que los datos oficiales son clave para combatir la desinformación y señaló que es común en otros países dudar del voto por correo, como ocurrió con el 'trumpismo'. En España, un país garantista cuyo proceso electoral es replicado en otros lugares, también se han difundido falsedades recientemente. Pastor advirtió sobre mensajes falsos que circulan, como la supuesta inoperatividad de la web del INE o votar con dos papeletas. Recomendó consultar fuentes oficiales y servicios como 'Newtral.es' para verificar información.

Ana Pastor ha explicado en laSexta Noticias cómo podemos evitar caer en los bulos en las elecciones generales del 29N. "Los datos oficiales espantan los bulos", ha señalado, a lo que ha apostillado que "es una tradición en otros países el dudar del voto por correo". "Lo hemos visto con el 'trumpismo', lo vimos en anteriores elecciones en otros países y también se ha manejado en estos últimos días aquí en España", ha subrayado.

De esta forma, Pastor ha destacado que España "es un país garantista" y que nuestro proceso electoral "es replicado en otros lugares porque aquí funciona", tras lo que ha advertido de que "también hay que tener muchísimo cuidado con lo que nos está llegando al móvil".

"Por ejemplo, a mí me acaba de llegar que la página web del INE no funciona y que no puedes consultar el voto por correo. No es verdad, porque la página funciona. Además, también está llegando que puedes votar metiendo dos papeletas, algo que es falso. Si lo haces, te anularán el voto, y tampoco puedes escribir en la papeleta, porque tu voto no servirá para nada", ha indicado.

Así, la periodista ha insistido en que "hay muchísimos bulos a esta hora" y en que "hay que tener muchísimo cuidado" con ellos. "Cuando alguien te manda algo al móvil o lo ves en redes, tienes que sospechar. Pregúntate para qué lo hacen y contra quién va esto. En realidad, va contra nuestra democracia", ha expresado, al tiempo que ha defendido que "siempre hay que consultar fuentes oficiales y, ante la duda, el servicio de 'Newtral.es' también ayuda a despejar ese ruido".

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