Los detalles El politólogo Lluís Orriols ha seguido la noche electoral de este 29N desde el especial de Al Rojo Vivo. Considera que "ERC ha conseguido no solo captar sus bases electorales en unas tasas de fidelidad encomiable, sino que ha sido capaz de aglutinar votos de sus espacios colindantes".

En plena tarde electoral, a menos de una hora de que se cierren los colegios electorales y de que se acabe el tiempo para votar en este 29N, el politólogo Lluís Orriols considera que ERC puede ser uno de los partidos ganadores en estas elecciones generales.

"Sin duda, ERC ha conseguido no solo captar sus bases electorales en unas tasas de fidelidad encomiable, sino que ha sido capaz de aglutinar votos de sus espacios colindantes, del PSOE y de los Comuns", ha explicado el politólogo.

Sobre todo por la valoración de los votantes de la figura de Gabriel Rufián. Según Oriols, "Rufián, en una porción y según datos del CEO, en una porción muy sustancial de votantes de Comuns y votantes del PSOE, era mejor valorado que el propio Pedro Sánchez".

Oriols ha explicado que "los candidatos, como hemos hablado muchas veces, explican poco el voto", pero en este caso Rufián ha sido "de los pocos que pueden tener un gancho más allá de las fronteras".

* Vuelve a ver completo el especial Al Rojo Vivo: Objetivo Moncloa.

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