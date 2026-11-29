El politólogo ha analizado los datos de participación en las elecciones generales del 29N y ha expresado que, por el momento, "sería cauto", ya que donde más crece es en "Galicia, País Vasco y Madrid, además de en Ceuta y Melilla".

Lluís Orriols se ha pronunciado en el especial de Al Rojo Vivo Objetivo Moncloa sobre la participación récord del 68% a las 18:00 horas en las elecciones generales del 29N, señalando que el aumento en "Galicia, País Vasco y Madrid, además de Ceuta y Melilla", que, ha dicho, "claramente es un dato excepcional".

En contraposición, ha subrayado, donde menos sube es en "Extremadura, tanto con respecto a 2023 como con respecto a la media". "Si miramos con respeto a 2023, alguien puede pensar que Cataluña está participando mucho más, pero simplemente es una regresión a la media", ha apuntado.

"¿Qué nos están diciendo estos patrones? Yo te diría que nada", ha expresado, tras lo que ha destacado que la participación "no está aumentando en esos sitios donde correlaciona más el aumento de participación con un aumento a la izquierda". "Es decir, que si hacemos una relación entre esos territorios donde cuando aumenta la participación, más aumenta la izquierda, (...) no estamos viendo una relación clara donde aumenta ahora particularmente y donde vemos esa relación". "Por lo tanto, yo sería cauto", ha concluido.

Ya puedes ver el especial de Al Rojo Vivo Objetivo Moncloa en Atresplayer.

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