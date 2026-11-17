¿Qué dijo? El presidente rechaza el acuerdo de cinco países europeos para trasladar a Ruanda a los migrantes a los que se les deniegue el asilo y defiende una política migratoria basada en la cooperación y el respeto a los derechos humanos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado la creación de centros de deportación de migrantes en Ruanda, una iniciativa respaldada por varios países europeos, alegando falta de humanidad. Durante una entrevista, Sánchez reafirmó su compromiso con los derechos humanos y destacó la reducción del 38% en la llegada de inmigrantes irregulares a España, gracias a políticas de cooperación con países de tránsito como Senegal. Criticó las propuestas migratorias del PP y Vox, y defendió la migración legal como esencial para la economía española. En vivienda, prometió construir 120.000 viviendas protegidas en tres años, criticando a gobiernos del PP y Vox por no aplicar la Ley estatal de Vivienda.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección en las elecciones generales del 29-N, Pedro Sánchez, ha rechazado este lunes la creación de centros de deportación de migrantes en Ruanda, una iniciativa aprobada por Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos. "No veo futuro ni humanidad" en esta solución, ha afirmado.

El pacto llega un mes después de que la Unión Europea (UE) aprobara, el pasado 1 de octubre, una normativa que permite establecer centros de deportación fuera de sus fronteras. La iniciativa sigue el modelo impulsado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con los centros de migrantes en Albania, y cuenta con el respaldo de la Comisión Europea. España fue el único país que votó en contra de la norma, mientras que Bélgica se abstuvo.

Sánchez se ha pronunciado sobre esta medida durante una entrevista en Telecinco, en la que ha reivindicado su compromiso con los derechos humanos. "Me siento como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo ha defendido la política migratoria de su Gobierno y ha asegurado que la llegada de inmigrantes irregulares a España ha descendido un 38%. En la fachada atlántica, ha añadido, las llegadas se han reducido en más de un 70%.

Sánchez ha atribuido estos datos a las políticas de cooperación con los países de tránsito, entre ellos Senegal y Mauritania. En este contexto, ha desvelado que ha mantenido una conversación con el presidente senegalés, aunque no ha precisado el motivo.

El líder socialista también ha cargado contra las propuestas de PP y Vox en materia migratoria, en particular contra la petición de que intervenga la Armada. "Lo que no tiene sentido es pedir que intervenga La Armada", ha afirmado, antes de recordar que "la Ley del Mar exige que lo primero que se tiene que hacer es recoger a esas personas".

El presidente ha aprovechado para reivindicar la actuación del Ejecutivo contra las mafias que trafican con personas y defender el impulso de la migración legal, que considera necesaria para la economía española. "Necesitamos migrantes para poder construir esas viviendas", ha argumentado, en referencia al objetivo de aumentar la oferta residencial. Sánchez ha añadido que la migración explica el 25% del crecimiento económico registrado por España.

120.000 viviendas protegidas en tres años

En materia de vivienda, el presidente ha reconocido que "queda mucho por hacer" y ha situado este asunto como el principal problema del país. Para afrontarlo, se ha comprometido a impulsar la construcción de 120.000 viviendas protegidas durante los próximos tres años y otras 100.000 en los cuatro siguientes.

Sánchez ha aprovechado también para arremeter contra los gobiernos autonómicos y municipales del PP y Vox, a los que ha reprochado su negativa a aplicar la Ley estatal de Vivienda.

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