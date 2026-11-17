El sociólogo Ignacio Urquizu analiza, según los sondeos, de cara a las elecciones generales cómo se presenta la izquierda: ¿Podrá revalidar el actual Gobierno progresista?

Faltan menos de 10 días para que sepamos el resultado de las elecciones generales del 29N. Según la gran mayoría de sondeos, la izquierda no sumaría para gobernar, sin embargo, las tendencias están mostrando estos días un notable crecimiento del PSOE.

Según analiza el sociólogo Ignacio Urquizu, el PSOE se nutriría del posible votante de Frente Amplio, algo que es "bastante constante desde hace un tiempo": "Entre un 20-25% de los votantes de Sumar, hoy votarían al PSOE, estaríamos hablando de 700.000- 800.000 votantes, que está haciendo que el PSOE, a pesar de perder desde su bloque de la derecha, se mantenga en resultados próximos al 30%.

Por tanto, "una de las claves de estas semanas, de estos días, hasta el día de las elecciones, es si el PSOE consigue seguir reteniendo; lo que significa en el fondo es que el Frente Amplio puede tener resultados muy bajos", explica el experto.

Porque además, Frente Amplio no se nutren de nadie, añade, y porque además las izquierdas territoriales están muy fuertes: ERC, Bildu o Adelante Andalucía, que podría sacar hasta 3 diputados: uno por Sevilla, otro por Cádiz y el de Málaga que está en disputa.

Por ende, "lo que le está pasando al Frente Amplio es que está perdiendo en todas las direcciones: le están vaciando las izquierdas territoriales, le está vaciando el Partido Socialista y se queda prácticamente con un tercio de los votantes", explica Urquizu. Es decir, "se va a quedar con poco más de un millón de votos y va a ser seguramente un resultado dentro de lo que ha sido la trayectoria de la izquierda de nuestro país muy baja".

Veremos, no obstante, qué sucede el 29N, si las encuestas aciertan o si la izquierda puede volver a dar la sorpresa como en 2023.

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