Aspecto de la estación de Sants este martes cuando los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga convocada por el sindicato mayoritario de maquinistas de trenes

Los detalles Rodalies recomienda a los pasajeros que consulten el estado del tráfico antes de iniciar sus viajes, así como que planifiquen sus desplazamiento con antelación.

La estación de Sants en Barcelona enfrenta una mañana caótica debido a la huelga, con solo la mitad de los trenes previstos en servicios mínimos operando y las máquinas expendedoras de billetes inactivas. El Govern catalán planea pedir a Renfe que abra expedientes informativos. Aunque CGT asegura que se cumplen los servicios mínimos, el Govern demanda medidas de seguridad específicas. Rodalies de Cataluña informa que los servicios mínimos son del 66 % en horas punta y 33 % el resto del día. Renfe advierte de demoras y recomienda evitar viajes no esenciales, ofreciendo cambios y anulaciones sin coste.

La estación de Sants en Barcelona vive una mañana caótica por la huelga de este martes, donde solo han circulado la mitad de los trenes previstos en los servicios mínimos y las máquinas expendedoras de billetes no han funcionado durante buena parte de la mañana. Las pantallas de trenes cancelados han sido una constante mientras el Govern catalán avanza que actuará y pedirá a Renfe que abra expedientes informativos.

Desde CGT defienden que sí se están cumpliendo los servicios mínimos a pesar de las quejas del Govern, pidiendo medidas concretas de seguridad y lanzando un mensaje a los usuarios de que esta huelga es por su seguridad, si bien admiten que se trata de una molestia.

Rodalies de Cataluña informa en un comunicado que los servicios mínimos serían del 66% del servicio habitual en horas punta y del 33% durante el resto de la jornada. Ante este escenario, Rodalies recomienda a los pasajeros que consulten el estado del tráfico antes de iniciar sus viajes, así como que planifiquen sus desplazamiento con antelación.

Renfe ha informado este martes de que la "elevada afectación" del servicio por la huelga en el sector ferroviario está provocando "demoras de varias horas". En su cuenta de X, la empresa ha señalado que el seguimiento del paro está causando que haya "una disponibilidad muy limitada de plazas para reubicaciones".

Por este motivo, ha llamado a evitar desplazamientos "no imprescindibles" y buscar medios alternativos de transporte. En todo caso, ha señalado que están disponibles los cambios y anulaciones sin coste.

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