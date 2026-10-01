Rafa López, sobre la criminalización de Ayuso y Almeida de la protesta en Sol: "El PP está a un segundo de decir que ETA está en la acampada"

El sociólogo analiza en Al Rojo la postura de Junts ante los dos reales decretos de vivienda que se llevarán este viernes al Congreso para su votación, así como la cruzada de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a la protesta por la vivienda de la Puerta del Sol.

Isabel Díaz Ayuso ha informado este jueves que la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la "inmediata disolución" de la acampada instalada en la Puerta del Sol, ante la "inacción" de la Delegación del Gobierno.

Por su parte, este mismo miércoles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acusaba a los manifestantes de tener "cuchillos de grandes dimensiones".

"Lo que estamos viendo en Madrid es la criminalización de la protesta. Creo que el PP está a un segundo de decir que está ETA y la 'kale borroka' en las calles de Madrid", afirma en Al Rojo Vivo el sociólogo Rafa López.

Sin embargo, advierte que es un "problema muy serio, que afecta sobre todo a la clase media", porque evidentemente, añade López, "en Cataluña y en otras partes se producen desahucios, pero estamos hablando de desahucios de personas vulnerables, y la vivienda en este momento hace vulnerables a mucha gente de clase media".

Por otro lado, en cuanto a la posición de Junts con respecto al decreto de vivienda que se votará este mismo viernes, 2 de octubre, en el Congreso de los Diputados, todavía es una incógnita.

"Es una incógnita muy importante, además se produce el día que se celebra la aniversario del 1 de octubre y es importantísimo porque lo que estamos hablando es de cómo se posiciona Junts en el nuevo escenario", analiza López.

Esto es, "ya no estamos hablando de que Carles Puigdemont tiene que volver para hacer nuevamente la independencia de Cataluña, sino que tiene que proponer algo", señala el sociólogo.

Y Junts, asegura, está atrapado: "Está atrapado entre una lógica de las presiones de las calles que también se produce en Barcelona y la lógica de Aliança Catalana y esa es la lógica que tiene que desarrollar Junts".

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