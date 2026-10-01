Dos jóvenes descubren cámaras ocultas en su habitación de Airbnb durante su estancia en París

Las dos chicas aseguran que encontraron varios dispositivos de grabación en el alojamiento y avisaron a la Policía para que inspeccionara la habitación.

"Siempre os he dicho que en los hoteles tengo la sensación de que me están espiando sin ningún permiso", asegura Alfonso Arús antes de mostrar en Aruser@s un vídeo viral protagonizado por dos jóvenes que aseguran haber descubierto cámaras ocultas en el Airbnb que habían alquilado durante su estancia en París.

"Descubrieron las cámaras de espionaje en la habitación", señala el presentador del programa. Según denuncian las jóvenes, las estaban grabando sin su consentimiento.

Ante la sospecha, las chicas avisaron a la Policía para que inspeccionara el alojamiento y los agentes acudieron a la habitación y comprobaron que había varias cámaras instaladas en el interior.

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