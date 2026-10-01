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Alfonso Arús, al baile viral de Inés García y Lamine Yamal: "Esto es un 'trend'...de Cercanías"

El presentador de Aruser@s analiza el último vídeo viral de la pareja y no termina de entender el nuevo fenómeno: "¿Esto es un 'trend'? Que venga el pequeño Keyne que es el bueno".

Alfonso Arús, al baile viral de Inés García y Lamine Yamal: "Esto es un 'trend'...de Cercanías"

"Cuidado con la diversión de Inés García y Lamine Yamal", ironiza Alfonso Arús al mostrar en Aruser@s el baile viral que ambos jóvenes han compartido en redes sociales, una coreografía que a Tatiana Arús le ha dado "vergüenza ajena". "¿Esto es un 'trend'?", pregunta el presentador del programa, a lo que responde entre risas: "Es un tren...de Cercanías".

"¿Esto es farmeo de aura?", sigue preguntando el presentador de Aruser@s, a lo que Alba Sánchez responde: "Si están farmeando, están perdiendo aura".

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