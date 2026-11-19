El periodista Pedro Vallín señala en Al Rojo Vivo lo que puede pasar en el debate a dos de esta noche, entre el actual presidente del Gobierno y líder de la oposición de cara a las elecciones generales de este 29N.

Este jueves a las 22:00 horas se vivirá el esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, con motivo de las elecciones generales del 29N. laSexta retransmitirá, como siempre, este encuentro con una programación especial que arrancará a las 20:00 horas.

"Es verdad que el que llega con ventaja teórica es el que debería amarrar el resultado del debate porque es el que más puede perder", analiza el periodista Pedro Vallín. De todas maneras, añade, "los dos se conocen, los dos habrán aprendido del debate de hace cuatro años (de 2023) y veremos cómo se desenvuelven".

No obstante, "viendo las entrevistas y los mítines de estas últimas semanas, el presidente llega en su 'prime', en esta campaña está eufórico", afirma Vallín, pero "lo que pasa es que ahí lo que vamos a comprobar es cuánto influye la personalidad y el desempeño en decidir votos indecisos, si es que hay tantos votos indecisos como los que revelan las encuestas, que está por ver", concluye el periodista.

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