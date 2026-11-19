Fabiola Martínez destaca en este vídeo que Bertín Osborne es "regular" como marido y afirma que no puede valorarlo como padre: "Eso se lo tenéis que preguntar a sus hijos".

Alfonso Arús enseña en este vídeo las declaraciones de Fabiola Martínez cuando un reportero le pregunta cómo valora a Bertín Osborne como padre.

"A ver, esas preguntas hay que hacérselas a los hijos", afirma la modelo, que asegura que ella solo lo puede valorar "como marido". Sin embargo, cuando el reportero le pregunta sobre cómo es como marido Bertín Osborne, tampoco es buena.

"Regular", afirma tajante la exmujer del cantante, que desata las risas de los presentes.

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