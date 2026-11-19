Jennifer Lopez "ha llevado un traje que no es para todos los gustos", señala Tatiana Arús, que enseña en este vídeo cómo la artista lleva únicamente un body con medias.

Alfonso Arús alucina con el último look de Jennifer Lopez: "¡Ha ido otra vez en bolas!". "Ha llevado un traje que no es apto para todos los gustos", explica Tatiana Arus, que detalla que "intenta combinar unas medias con un body como si fuera de media". Todo en color burdeos junto a una camiseta semitransparente de color verde.

"No combina", destacan desde el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que "el diseño lo firma Tom Ford". "No sabemos si esto se va a poner de moda por la calle", destaca la colaboradora en el vídeo, donde Angie Cárdenas advierte que "hay que tener cuidado con la ropa interior que se lleve con ese look porque se va a ver".

"No lleva", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús puntualiza que se trata de un body.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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