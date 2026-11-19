Taylor Swift ha reaparecido Premios CMA, "los premios por antonomasia del country", destaca Tatiana Arús, que recuerda que noa ctuaba en ellos desde 2013.

Taylor Swift ha regresado a Nashville para ir a los Premios CMA, "los premios por antonomasia del country", destaca Tatiana Arús, que recuerda que la última actuación de la artista en estos premios fue en 2013.

Además, Taylor Swift ha protagonizado una gran actuación repasando algunos de sus éxitos más country.

Por otro lado, la cantante se convirtió hace poco en la persona más joven en entrar en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville.

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