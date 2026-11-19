¿Cuáles son los nombres de niño y niña más puestos en España? ¿y los menos puestos? Alba Sánchez destaca los ranking en este vídeo, donde explica, además, cuáles directamente ya están extinguidos. Y a ti, ¿te gustan?

Alba Sánchez enseña en este vídeo de Aruser@s los nombres de niño y niña que siguen liderando el ranking de más puestos. Sofía y Mateo siguen en el puesto número uno, seguidos de Lucía y Julia, para ellas, y Hugo y Martín, para ellos. "El liderato siempre es el mismo", explica Sánchez, que, además, celebra que "ha subido el porcentaje de nacimientos".

Dentro del top 10, para niñas están Martina, Valeria, Vega, Olivia o Mía. Mientras que para los niños se encuentran Leo, Manuel, Lucas o Pablo. Por otro lado, la periodista enseña el ranking de los nombres que se están perdiendo en España, como "Cirina, Nicéfora, Redosinda, Frumencio, Acindino o Casiano". Por último, entre los nombres extinguidos ya están Urraca, Canuta o Donatilo.

"Me parece una buena noticia que se haya extinguido Urraca, pero algunos no los he escuchado en mi vida", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Alba Sánchez recuerda que "Urraca fue una reina muy poderosa en España".

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