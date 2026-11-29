El contexto Los ayuntamientos pueden dar de baja una inscripción en el padrón por distintos motivos y uno de los principales es cambiar de residencia sin comunicarlo, un trámite administrativo puede acabar teniendo consecuencias directas a la hora de acudir a las urnas.

El sistema electoral garantiza el derecho a voto, pero algunos ciudadanos enfrentaron obstáculos administrativos el 29 de noviembre. Muchos no aparecieron en las listas electorales debido a problemas con el padrón, como bajas involuntarias o cambios de empadronamiento. Javier Serna, por ejemplo, no pudo votar porque no figuraba en ningún padrón. Los ayuntamientos pueden dar de baja inscripciones en el padrón por motivos como cambiar de residencia sin comunicarlo. Además, el censo electoral se cierra dos meses antes de las elecciones, lo que puede impedir que cambios recientes se reflejen a tiempo. También hubo dificultades con el voto por correo, como le ocurrió a Xavier Mas, cuyo horario laboral le impidió recibir el sobre electoral a tiempo.

Aunque el sistema electoral garantiza el derecho a voto, algunos ciudadanos se han encontrado con obstáculos administrativos que les han impedido acudir a las urnas este domingo. Si buscamos la palabra 'censo' en redes sociales, los mensajes se suceden... ciudadanos que denuncian que no aparecen en las listas electorales y que, por tanto, no pueden ejercer su derecho al voto este 29 de noviembre.

Detrás de muchos de estos casos hay problemas burocráticos relacionados con el padrón. "No puedo: he sido borrado del padrón de Madrid. Así que no estoy en el censo electoral. Así que no puedo votar", lamenta un ciudadano. Otro explica que un cambio de empadronamiento le ha dejado fuera de las listas: "Como no estaba empadronado en ningún sitio cuando convocaron las elecciones, no salgo en el censo electoral".

Es lo que le ha ocurrido a Javier Serna, que empezó a sospechar que algo no iba bien cuando comprobó que a todos sus amigos les había llegado la documentación electoral y a él no. Al consultar su situación, descubrió que no figuraba ningún padrón a su nombre y es que una baja involuntaria le ha impedido votar este domingo: "Estoy frustrado en ese sentido. No es justo que por no estar empadronado no puedas votar".

Los ayuntamientos pueden dar de baja una inscripción en el padrón por distintos motivos y uno de los principales es cambiar de residencia sin comunicarlo, un trámite administrativo puede acabar teniendo consecuencias directas a la hora de acudir a las urnas. La delegada del censo electoral en Barcelona, Nuria Pastor, recuerda que "el requisito fundamental es que los ciudadanos estén correctamente empadronados donde viven habitualmente".

"No da tiempo a que los electores estén correctamente"

El calendario electoral también juega un papel fundamental ya que el censo electoral se cierra dos meses antes de la fecha de la convocatoria, por lo que los cambios posteriores pueden no quedar reflejados a tiempo para esos comicios. Pastor advierte de que, cuando las elecciones se convocan sin previo aviso y con tanta inmediatez, "no da tiempo a que los electores estén correctamente" inscritos, por lo que recomienda prestar atención a las fechas de cara a las próximas elecciones.

Pero el padrón no es el único obstáculo ya que algunos ciudadanos que habían optado por votar por correo también se han encontrado con dificultades para completar el proceso dentro del plazo establecido. Es el caso de Xavier Mas, a quien intentaron entregar el sobre electoral el miércoles.

Sin embargo, su horario laboral le impedía estar en casa para recibirlo y tampoco podía acudir a recogerlo personalmente: "En ese horario yo estoy trabajando y solo puedo ir yo a recoger la documentación", explica. El plazo para depositar el voto terminaba el jueves y las limitaciones horarias de las oficinas le impidieron completar el trámite. "Me fastidia porque son unas elecciones muy importantes", añade.

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