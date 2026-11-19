Íñigo Palomar, periodista de COPE, analiza en Al Rojo Vivo algunas claves del cara a cara entre los candidatos a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez; un debate que podremos ver en laSexta, a las 22:00 horas.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se preparan para el cara a cara de esta noche, que se podrá ver en laSexta, a las 22:00 horas y que tendrá una duración de unas dos horas. Ambos incidirán en sus ejes de campaña a la espera de mover especialmente a los indecisos.

Según el periodista de COPE, Íñigo Palomar, "en este debate el que más tiene que perder es Feijóo, porque ahora mismo es el que lidera todas las expectativas, porque al fin y al cabo, las encuestas son expectativas".

Es cierto que "el empate le vale a Feijóo, aunque dicen desde el PP que va a ir a ganar", aclara, y añade que "el que más tiene que ganar hoy es Sánchez: "Porque es el que tiene que remontar", concluye el periodista.

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