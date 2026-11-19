El contextoVarios docentes de Historia del Arte acuden al Museo del Prado para comprar algunas obras con su causa: "He elegido 'El Fusilamiento de Torrijos' en el que se representan a estas personas que murieron para preservar la libertad para las generaciones del futuro", dice Andrea sujetando una foto del cuadro de Antonio Gisnert.

Los profesores de Historia del Arte continúan su lucha a pesar de la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, a dialogar con ellos. Este jueves, se manifestaron frente al Museo del Prado, coincidiendo con su 207 aniversario, para simbolizar su resistencia. Andrea, una profesora, comparó su lucha con "El fusilamiento de Torrijos" de Gisbert, destacando la defensa de la libertad. Antonio, otro docente, usó "La rendición de Breda" de Velázquez para ilustrar su devoción a la educación pública y su paralelismo con los tercios españoles. A pesar de las críticas de Ayuso, quienes los llamó "garrapatas", los profesores insisten en sus demandas de mejoras salariales para beneficiar a los alumnos.

Los profesores no se rinden. A pesar de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se niegan a sentarse con ellos. Este jueves, docentes de Historia del Arte se han aposentado frente al Museo del Prado de Madrid para hacer una comparativa entre su situación y su lucha y la huelga general que ya va por la sexta semana.

Precisamente, la pinacoteca madrileña comple este jueves 207 años. "He elegido 'El fusilamiento de Torrijos' de Antonio Gisbert, exdirector del Museo del Prado. Lo pintó precisamente como intento de preservar una idea muy potente, la misma por la que murieron los Torrijos con sus compañeros, que era para preservar la libertad para las generaciones del futuro", cuenta Andrea con una imagen de la pintura en su mano.

La profesora ha insistido en que esas personas murieron para preservar la libertad de las generaciones del futuro. "No vamos a parar", ha afirmado en cuanto a la huelga y las protestas.

"Yo he elegido 'La rendición de Breda', de Velázquez por el paralelismo que hago entre los soldados leales de la monarquía hispánica, los tercios españoles y los profesores de la Educación Pública. Nosotros, al igual que ellos, somos devotos trabajadores de la Educación Pública y servidores públicos, pero cuando estamos financiados, como a veces le ocurría a los propios tercios, pues se amotinan", ha explicado Antonio también con el cuadro en la mano.

Según Antonio, estos nunca se amotinaban "antes de que una ciudad terminase de tomarse durante una batalla, sino que lo hacían después. A veces un motín duraba meses, incluso años, y no se rendían hasta que se les pagaban las pagas atrasadas". Una suerte de metáfora de que los profesores no tienen pretensión de rendirse ante una situación ya crítica.

Precisamente, la presidenta madrileña cargaba este fin de semana fuertemente contra ellos y los acusaba de "garrapatas" y "vivir de lo público", todo ello mientras tanto ella como Zarzalejo se niegan a recibirlos. Ellos piden mejoras salariales, entre otras cosas, para mejorar la atención a los alumnos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.