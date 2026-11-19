El exministro y excoordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, explica cuál es la clave de la izquierda para mejorar sus resultados actuales de cara al 29N y poder revalidar el Gobierno progresista.

En plena campaña electoral y el mismo día en que se celebra el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el exministro y excoordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, recordaba lo que decía hace unas semanas.

"Desde hace ya muchos meses defendía que la única posibilidad de que hubiera una revalidación del Gobierno progresista de era que el espacio del Frente Amplio, que entonces no se llamaba así, llegara al 10%. No era una locura, porque con las encuestas de hoy, todo ese espacio da el 10%, lo que pasa es que la izquierda se ha dado un tiro en el pie y se ha dividido.

Por tanto, a partir de ahora, subraya Garzón, lo que puede ocurrir en esta "segunda repesca" que puede ocurrir es el voto estratégico. Por ejemplo, el exministro cree que Podemos no va a entrar, esto es, que no va a tener representación, "porque el electorado está haciendo un voto estratégico creciente".

Por ejemplo, en la ciudad de Málaga, "a la izquierda del Partido Socialista, hay tres candidaturas, en un escenario de ocho provincias de reparto". Y el voto estratégico en este caso irá a Adelante Andalucía, que es "un partido que viene más fresco y tiene un atractivo. Y aún así, está en Cádiz, Málaga y Sevilla, que son las grandes. Es difícil que entre incluso en Córdoba".

De este modo, "en estas circunstancias para que aquí la izquierda no salga muy deteriorada la clave es hacer un voto estratégico. Y ese voto estratégico se va a dar en las provincias pequeñas, que haya un desplazamiento del voto de la izquierda alternativa al Partido Socialista y, por el contrario, que en las circunscripciones grandes el Frente Amplio tenga un voto suficiente.

"Y esas circunscripciones grandes son solo Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Asturias, Málaga y Sevilla. Ahí, si el Frente Amplio consolida, empieza a tener, y hay un voto estratégico, empieza a tener opciones la izquierda dentro de la dificultad", explica y concluye Garzón.

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