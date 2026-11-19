El sociólogo Ignacio Urquizu y el experto en demoscopia Juan Miguel Becerra detallan en Al Rojo Vivo cuáles son en estos momentos los resultados de sus encuestas: el primero da mayoría absoluta para PP-Vox y el segundo no. En el vídeo, todos los detalles.

Dos expertos en demoscopia, el sociólogo Ignacio Urquizu (Metroscópica) y Juan Miguel Becerra (SW Demoscopia), ambos analistas de laSexta, analizan sus respectivas encuestas de cara a las elecciones generales del 29N.

Urquizu explica que según su encuesta, la primera posición entre PP y PSOE está en disputa, de hecho, "hoy justamente nos salía en nuestros modelos que, con el 49% de probabilidad, el PSOE podría ser primera fuerza".

Ahora bien, a nivel general, "según los datos que nosotros tenemos, tenemos el bloque de la derecha bastante consolidado, en torno al 49%", explica Urquizu. Esto es, "nosotros calculamos que para que el bloque de la derecha PP-Vox no tuviera mayoría absoluta tendría que bajar del 46% y el de izquierda llegar al 40%.

Y para que el bloque de la derecha baje del 46%, detalla Urquizu, "significa que Vox tiene que estar en el 16% y el PP en el 30%, que no hay ninguna encuesta ahora mismo que lo diga, o que el PP esté en el 28% y Vox en el 18%, que tampoco hay una encuesta que lo diga".

Y por otro lado, "para que la izquierda esté en el 40, necesitarías que un PSOE estuviera en el 10 y el Frente Amplio en el 10, que tampoco hay ninguna encuesta que lo diga, o que el PSOE estuviera en el 28 y el Frente Amplio en el 12, que tampoco hay ninguna encuesta que lo diga", añade y subraya Urquizu.

J.M Becerra: "La mayoría absoluta de PP-Vox está lejos en este momento de sustanciarse"

Por su parte, Becerra explica que, en estos momentos, según SW Demoscopia, "el PSOE estaría en primera posición y que la mayoría absoluta del Partido Popular y Vox está lejos en este momento de sustanciarse".

Recuerda además que en 2023, "en esta misma semana, todas las encuestadoras decían prácticamente lo mismo", por tanto, "creo que es bueno hacer un ejercicio de repaso de esos resultados proyectados en 2023 para ver exactamente en qué momento estamos ahora mismo. Esto es, casi todas las encuestadoras, termino de verdad, en aquel momento situaban al Partido Socialista peor de lo que lo sitúan ahora".

De este modo, concluye Becerra que "ahora mismo lo que se está ventilando es la mayoría de un bloque o de otro y yo ahí diría que estamos en 50-50".

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