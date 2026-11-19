Los detalles Los expertos analizan cómo el encuentro entre Sánchez y Feijóo puede influir en las elecciones, asegurando que no solo importa el debate, lo que ocurra después con la difusión que se le dé en redes también será clave.

La campaña electoral del 29N alcanza un momento crucial con el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Este debate, situado en el ecuador de la campaña, podría marcar un antes y un después, especialmente porque la contienda está reñida por la primera posición. Según el sociólogo Ignacio Urquizu, el tono será determinante. Se espera que Sánchez busque humanizarse frente a la polarización, mientras Feijóo intentará mostrar un perfil más institucional. Los expertos coinciden en que es esencial evitar errores y un tono agresivo. Aunque el politólogo Lluís Orriols opina que el impacto será limitado, otros creen que podría influir en votantes clave. Además, el consumo de clips en redes sociales tras el debate jugará un papel importante en movilizar a los indecisos.

La campaña electoral del 29N vive un día importante con el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Una de las grandes incógnitas es cuál va a ser el tono entre ambos. En 2023, mantuvieron una conversación seria. De esto han pasado tres años y se conocen más.

Este es un debate que llega en el ecuador de la campaña y que marcará un antes y un después. El sociólogo Ignacio Urquizu explica que un cara a cara como este es importante cuando "la contienda está reñida", destacando que en esta ocasión lo está "por la primera posición".

Los expertos creen que el plan del presidente del Gobierno será buscar venderse "humanizándose" frente a la "polarización que ha sufrido".

Según explica Ernesto Pascual, doctor en Ciencia Política de la UAB, Feijóo intentará por su parte presentar un perfil diferente, más institucional. "Se presentará como candidato viable, como una alternativa digna", aclara.

Un debate donde, coinciden los expertos, es clave evitar el error. Por ejemplo, abusando del tono duro y del fango. "Quien esté indeciso busca ser apelado. Un tono agresivo no apela a la participación", asegura Ernesto Pascual.

Otra gran cuestión es cuánto influye un debate como este entre Sánchez y Feijóo. El politólogo Lluís Orriols tiene claro que "entre poco y nada".

Es aquí cuando encontramos opiniones diferentes. Otros expertos creen que sí, que servirá. "Estamos hablando de 600.000, 700.000, 800.000 votantes clave para que PP y Vox tengan mayoría absoluta. Tienen este perfil moderado-centrado, más cerca incluso del centro izquierda, que es uno de los electorados que seguramente esta noche se van a disputar PP y PSOE", señala Ignacio Urquizu.

Además, los expertos insisten en que no solo importa el debate, lo que ocurra después también será clave. "Va a ser muy importante cómo se consumen los clips y los cortes durante los próximos días en redes sociales", asegura Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia. Ahí, creen, intentarán movilizar a aquellos indecisos.

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