Urquizu analiza sociológicamente la huelga general: "Entre un 80-90% de los votantes de PP y Vox cree que no se justifica"

El sociólogo Ignacio Urquizu analiza la huelga general de este 11 de noviembre, convocada por CCOO y UGT, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas.

A un día de que comience oficialmente el inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 29N, ha arrancado esta huelga general, la primera en 14 años, convocada por CCOO y UGT, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas.

El sociólogo Ignacio Urquizu desgrana en Al Rojo Vivo algunos datos que reflejan las encuestas sobre esta huelga general: "Lo que estamos observando es que tienen un alto contenido político en la opinión de los ciudadanos".

Esto es, "lo que mejor explica si estás a favor o en contra, si justificas o no la huelga, es la ideología de los ciudadanos. La gente de derechas está muy en contra, los votantes de Vox y del PP creen que no se justifica esta huelga entre el 80 y el 90%, mientras que en los votantes de izquierda se dice que está muy justificada", explica el sociólogo.

De forma más detallada, señala Urquizu que en el caso de los votantes de Sumar, por encima del 70% y los votantes del PSOE, por debajo, ligeramente, del 60%. "Me llama mucho la atención que haya un 40% de votantes del PSOE que dicen que la huelga no está justificada", apunta el experto.

Por tanto, esta huelga, desde el punto de vista de la opinión pública, es política, "como pasa en casi todo en este país", afirma Urquizu. Esto es, "si tú mañana preguntas si te gustan las croquetas de jamón o te gustan las de cebolla, la mitad será jamón y la otra cebolla en función de si eres de izquierdas o de derechas. Pasa en todo todo y con la huelga también lo estamos viendo", concluye.

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