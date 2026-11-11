El Sindicato de Inquilinas lleva sus protestas a las oficinas de Alquiler Seguro: "Las inmobiliarias son uno de los principales culpables"

Los detalles Alquiler Seguro ha denunciado la vandalización de 27 de sus 63 oficinas en España durante las últimas horas y ha apuntado como responsables al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos.

La huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas comenzó con piquetes contra Alquiler Seguro, que denunció actos de vandalismo en 27 de sus 63 oficinas en España. La empresa acusa al sindicato de sellar cerraduras, hacer pintadas y amenazar a trabajadores en ciudades como Madrid y Barcelona. Aunque el sindicato niega responsabilidad, publicó un vídeo del piquete en Instagram. Además, interrumpieron el tráfico en varias carreteras de Madrid. La huelga, según Valeria Racu, portavoz del sindicato, se dirige contra el "rentismo" y aboga por expropiar viviendas vacías, señalando que el problema de los alquileres es una preocupación creciente.

La huelga general de este miércoles comenzó este martes por la noche con los piquetes del Sindicato de Inquilinas al "imperio" de Alquiler Seguro.

De hecho, la compañía Alquiler Seguro ha denunciado la vandalización de 27 de sus 63 oficinas en España durante las últimas horas y ha apuntado como responsables al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que ha publicado un vídeo del piquete en su cuenta de Instagram.

Según señala la empresa de servicios al alquiler, estos hechos han ocurrido en oficinas de Madrid, Barcelona, A Coruña, Vitoria, Oviedo o Bilbao entre la tarde de este lunes y la jornada de este martes. La compañía indica que les han sellado cerraduras de oficinas con silicona, han realizado pintadas, y han amenazado y amedrentado a los trabajadores.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas asegura que no han realizado "ninguna acción" de ese estilo y resaltan que esta vandalización es un elemento "que se suma a lo ocurrido estas últimas semanas, en un contexto de fuerte movilización", pero descartan por completo haber sido el colectivo el autor de estos hechos. Aun así, más tarde en su cuenta de Instagram han subido un vídeo del piquete en una de las oficinas "para denunciar sus prácticas mafiosas".

Desde Alquiler Seguro condenan estos actos, que califican de inadmisibles y denunciables, y señalan al Sindicato de Inquilinos como responsables de la campaña de ataque que sufre la compañía.

Además, este miércoles el Sindicato de Inquilinas ha interrumpido el tráfico en varios puntos de distintas carreteras a su paso por Madrid como en la A-42, la A-3, la M-30 o la A-5.

El Sindicato de Inquilinas carga contra el "rentismo"

El Sindicato de Inquilinas ha recalcado que la huelga general de este miércoles se dirige contra todos los gobiernos responsables en materia de vivienda, también los progresistas, tanto a nivel estatal, autonómico y local, contra el "rentismo" y contra la patronal, que "se beneficia de cómo nos empobrecemos".

Así lo ha apuntado Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que pide que el parque público de vivienda lo paguen los ricos y grandes patrimonios, no la mayoría.

En declaraciones en TVE 1, ha abogado por expropiar las viviendas a todos los "fondos buitre" y por movilizar las casas vacías. Considera que hay que intervenir el mercado de la vivienda, ya que funciona como un monopolio y defiende que la de este miércoles no es una huelga vacía, y que hay un problema de acaparamiento y rentabilidad.

Asimismo, Racu ha añadido que el problema de los alquileres es muy grande y que la vivienda ha pasado a ser la principal preocupación de los ciudadanos según el CIS después de las movilizaciones de 2024.

Racu ha destacado que la unión sindical ha sido clara, que la huelga -alentada tras el desahucio de Maricarmen Abascal a sus 87 años y en vísperas de unas elecciones generales- ha salido del sindicato y de las calles y que es un éxito que se hayan sumado sindicatos mayoritarios, minoritarios y soberanistas.

"La mayoría social hemos hecho esta huelga nuestra, es la huelga del pueblo y por eso le da tanto miedo a la CEOE. Se abre un nuevo ciclo de sindicalismo que es capaz de organizar a la sociedad y arrancar conquistas", ha apuntado al respecto.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha insistido este miércoles ante los medios de comunicación que "el clamor social que estamos viviendo es para que la vivienda sirva para lo que tiene que servir, que es para vivir".

Y, por eso, ha dicho, "necesitamos un nuevo modelo en el cual tengamos vidas estables, con contratos indefinidos, podamos echar a los especuladores, se movilice toda la vivienda vacía para la gente que lo necesita y, por supuesto, que bajen los precios porque no aguantamos más".

"Las casas tienen que ser para vivir. Estas reivindicaciones de la jornada de la huelga general de hoy son contra todos los gobiernos, contra la patronal y contra los rentistas, todos los culpables y todos los responsables de esta crisis de vivienda. Es decir, contra todos los gobiernos de todos los colores que por obra o por omisión han defendido los intereses del rentismo", ha señalado.

Así, ha apuntado que "esos gobiernos no solo han estado sin resolver el mayor problema de los ciudadanos de España, sino que además hoy nos han atacado a quienes estábamos movilizándonos para defender el derecho a la vivienda con violencia policial".

"Hemos visto a las compañeras gaseadas con gas pimienta, apaleadas por todo el Estado. También hemos visto identificaciones policiales que son ilegales, que se han hecho con un carácter intimidatorio, pese a que la ley reconoce el derecho a informar de los piquetes en la huelga general. Y también hemos visto que la policía se paseaba por nuestras calles pegándonos sin identificativo. Esta es la policía y esa es la respuesta que nos han mandado los gobiernos", ha añadido.

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