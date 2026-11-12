Coscubiela, sobre si Marlaska debe dimitir: "España tiene un problema gravísimo con la infiltración que se ha producido de la extrema derecha en los cuerpos y fuerzas de seguridad"

El profesor Joan Coscubiela analiza en Al Rojo Vivo el "éxito" de la huelga general del 11N y las cargas policiales que acontecieron en diferentes punto de España. En el vídeo, al completo su entrevista.

El profesor y analista de laSexta, Joan Coscubiela, afirma en una entrevista para Al Rojo Vivo que la huelga general de este miércoles 11 de noviembre "ha sido un acontecimiento muy importante que va a marcar gran parte del futuro".

De hecho, señala los efectos que se ven ya hoy en la aprobación de los decretos de viviendo en la Diputación Permanente: "Sin esa movilización, sin esa huelga general, muy probablemente esos decretos, que fueron arrastrados a aprobarse, no hubieran salido adelante".

También, quiere hacer hincapié en la envergadura de lo que significa esta movilización: "Una organización de una huelga general de esa envergadura, con independencia del debate sobre su seguimiento, comporta un proceso de socialización entre personas distintas, muy importantes"

Y pone un ejemplo realmente revelador: "Ayer vi cómo bajaba una columna de mujeres inmigrantes del sector de la limpieza levantando su mocho y gritando 'Aquí están, estas son las que limpian la nación', que supone un orgullo de clase, pero al mismo tiempo un factor de socialización con otras personas con las que muy probablemente no hubieran tenido oportunidad de compartir nada si no hubiera sido por esa hueva general y esas importantes manifestaciones".

Tras analizar el éxito y las consecuencias sociales y políticas de este huelga, que podemos ver al completo en este vídeo, el profesor se pronuncia sobre si el ministro del Interior Grande Marlaska debe dimitir, tal como le están pidiendo incluso partidos de izquierdas, por esas cargas policiales que se produjeron durante la huelga general en diferentes puntos de España, especialmente en Madrid.

"La verdad es que ha hecho méritos desde hace mucho tiempo para no estar al frente de ese ministerio", afirma Coscubiela. Ahora bien, "creo que dirigir la mirada a la dimisión de Marlaska nos puede hacer perder de vista dónde está el tema central, que no creo que esté solo y exclusivamente en la incapacidad de un ministro para gobernar su ministerio, sino en que tenemos un problema muy grave que hace mucho tiempo me advirtieron a mí algunos compañeros que trabajan en esos sectores", añade el experto, revelando dicho problema.

"España tiene un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo con la infiltración que se ha producido en algunas estructuras importantes del Estado, entre ellas, los cuerpos y fuerzas de seguridad, por parte de la extrema derecha".

Es una infiltración ideológica, afirma Coscubiela, "pero es una infiltración también orgánica": "Existe como una línea de mando paralela a la estructural del ministerio del Interior que está generando una cultura de actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que es contraria no solo al marco constitucional, sino a cualquier concepción constitucional de eso que tienen las fuerzas de interior, que es el monopolio de la violencia, pero es para que solo lo puedan ejercer democráticamente, no con esa situación".

Por último, el profesor quiere dejar claro que "el comportamiento, por ejemplo, de ayer de los Mossos con algún incidente puntual y el de la Policía Nacional, pone de manifiesto que ese no es un problema generalizado, que nos caiga del cielo, que tiene mucho que ver, insisto, con esa infiltración que en un aparato del Estado tan importante como son las fuerzas de seguridad ha hecho la extrema derecha y que se está consolidando", concluye Coscubiela.

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