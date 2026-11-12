Prohibición de desahucios, prórroga de alquileres y ayudas para compra: estas son las medidas del decreto de vivienda aprobadas

Los detalles El Gobierno ha sacado adelante el grueso de las medidas que aprobó por 35 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos) y 34 en contra (PP, Vox y Junts).

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado un decreto ley del Gobierno para hacer la vivienda más accesible y frenar la especulación, pero rechazó otro que proponía la renovación automática de contratos de alquiler. El Gobierno, con 35 votos a favor y 34 en contra, logró aprobar medidas tras el desahucio de Maricarme en Madrid. Entre las iniciativas, destaca el proyecto 'Tu Casa', gestionado por el ICO, que ofrece hasta 50.000 euros de ayuda para comprar una vivienda, sin intereses. También se incluyen prórrogas de alquileres, límites a los alquileres temporales y por habitaciones, y un escudo antidesahucios hasta 2030. Además, se prohíbe la compra especulativa de inmuebles y se ofrecen deducciones fiscales en el IRPF para inquilinos y caseros. Por último, se congelan los alquileres que superen el índice de mercado y se destinan fondos para vivienda pública y asequible.

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el decreto ley con el que el Gobierno busca hacer la vivienda más accesible y frenar la especulación, pero ha rechazado el otro decreto con el que el Ejecutivo pretendía introducir en España la renovación automática de los contratos de alquiler.

En vísperas del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre y 24 horas después de la huelga general por la vivienda, el Gobierno ha sacado adelante el grueso de las medidas que aprobó a raíz del desahucio en Madrid de Maricarme, por 35 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos) y 34 en contra (PP, Vox y Junts).

No ha podido, sin embargo, convalidar el decreto de renovación automática de los alquileres, al situarse el PNV en el bloque del no y sumar con el PP, Vox y Junts 35 votos en contra, frente a los 34 a favor de la izquierda.

Ayudas para la compra de primera vivienda

Entre las medidas aprobadas se encuentra el proyecto 'Tu Casa', un programa gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a las personas que quieren comprarse una vivienda, pero no disponen del ahorro que se exige para otorgar la hipoteca.

En concreto, se ha fijado el presupuesto destinado a este proyecto en 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros.

Para solicitar esta ayuda no habrá límite de edad, la única condicion es que aquellos que la reciban no podrán revender el inmueble a precio libre, aplicando solo al coste el IPC acumulado.

Prórroga de alquileres

Los inquilinos cuyos contratos venzan antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar prórrogas anulaes hasta un máximo de dos años manteniendo las condiciones del contrato. Los inquilinos las tienen que solicitar y para ello tienen que estar al corriente de pago y haberlo estado durante los ocho meses anteriores. Además, el propietario deberá aceptarla, aunque podrá recuperar la vivienda en determinados casos como cuando exista una necesidad y acreditada de ocuparla él mismo o algún familiar.

Alquiler de temporada

Por otro lado, el decreto establece una duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses para el alquiler temporal y se obliga a justificar la temporalidad del contrato. Si ésta no queda debidamente acreditada, se considerará automáticamente que el contrato es de vivienda habitual, al igual que cuando se encadenen más de dos contratos temporales con el mismo inquilino.

Límite al alquiler de habitaciones

La suma del precio de alquiler de la vivienda por habitaciones no podrá superar el importe de la renta del contrato de arrendamiento unitario de la vivienda completa.

Escudo antidesahucios

Quedan suspendidos los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, si el casero es una empresa dedicada a especular con edificios de viviendas.

Con el resto de arrendadores, la suspensión del desahucio se revisará cada 12 meses y tendrá una duración máxima de tres años.

En desahucios por impago, el inquilino podrá poner fin al proceso judicial si paga las cuantías adeudadas.

En caso de vulnerabilidad económica del inquilino, la comunidad autónoma correspondiente dispondrá de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, en su defecto, pagar al arrendador o consignar judicialmente la totalidad de las cantidades reclamadas y devengadas hasta ese momento, así como las costas procesales a favor del demandante.

La Administración General del Estado compensará a las comunidades autónomas, incluidas el País Vasco y Navarra, por el coste que les supone esta obligación.

Veto a la compra especulativa

Se prohíbe hasta 2030 la compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, con las excepciones de todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. Se incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo.

Deducciones de IRPF

Se contemplan reducciones fiscales para caseros que no sean grandes tenedores y rebajen la renta más del 5% respecto al contrato anterior, en una horquilla de porcentajes que va del 15% al 100%, según diversos supuestos.

Además, recoge la deducción para inquilinos del 10% en el IRPF por las cantidades pagadas en el año por el alquiler de la vivienda habitual para contribuyentes que ganen menos de 33.007,20 euros anuales.

Si ganan hasta 23.007,20 euros al año, se puede aplicar la deducción del 10% sobre un máximo de 11.630 euros de alquiler (es decir, hasta 1.163 euros de deducción). Si ganan entre 23.007,20 y 33.007,20 euros, ese límite de 11.630 euros se va reduciendo poco a poco y, por cada euro que la renta supere los 23.007,20 euros, el límite baja 1,163 euros.

Congelación de alquileres

Los propietarios no podrán subir el alquiler anuealmente si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%.

Vivienda pública y asequible

El ICO podrá articular hasta 2.000 millones de euros en avales para préstamos dirigidos a promotores públicos y privados que construyan o mejoren viviendas destinadas al alquiler social o asequible. Vivienda dispondrá también de hasta 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada, dirigidos a pymes fabricantes y promotores que utilicen este sistema.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.