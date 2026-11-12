entrevista en al rojo vivo
Toni Castejón ( FEPOL-Mossos) achaca los disturbios del 11N a antisistemas: "Hubo una cantidad de cócteles molotov que no pensamos esperar a que se usen contra un policía"
El portavoz de FEPOL-Mossos, Toni Castejón, señala en Al Rojo Vivo al colectivo antisistema como el principal responsable de los altercados registrados en Barcelona tras las marchas del 11N.
Toni Castejón, portavoz de FEPOL-Mossos, explica en Al Rojo Vivo, un día después de la huelga general del 11N, que los protagonistas de esos antidusturbios que sucedieron en Barcelona tras las manifestaciones, eran sobre todo del colectivo antisistema.
"Los hemos tenido siempre aquí, pero hacía mucho que no aparecían y desde septiembre empezaron a aparecer. Había la previsión de que podía pasar esto y pasó", explica Castejón, asegurando que lo que pasó fue "muy grave"
"Las imágenes hablan por sí solas, y es el hecho y la cantidad que había de cócteles molotov que se usaron tanto para incendiar tiendas como para incendiar contenedores, pero no pensamos esperar a que se utilicen contra un policía", admite el portavoz de FEPOL.
Es cierto que "lo hemos visto en Europa, es el siguiente paso de algún descerebrado de estos y, por eso, precisamente pedimos contundencia judicial a los detenidos que hubo", añade.
Por otro lado, señala la "complejidad" del dispositivo de este miércoles y denuncia también la falta de medios para poder defenderse.
"Había una manifestación de 40.000 o 50.000 personas y, justo cuando acaban de desconvocar, estos empezaron a actuar. Cuando avanzas como Brigada Mòbil te empiezan a lanzar de todo mientras la gente se encuentra detrás, lo que dificulta intervenir sin herir a quien no lo merece", explica el portavoz.
De este modo, denuncia la pérdida de capacidad operativa a distancia tras los cambios en el equipamiento policial: "Nos quitaron la pelota de goma y se prometieron otros instrumentos para mantener la distancia o avanzar cuando te tiran adoquines o pirotecnia grave. No tenemos esa herramienta y, tras aguantar mucho, se llega al cuerpo a cuerpo".
Y este escenario, según admite Castejón, incrementa el riesgo de lesiones en las intervenciones: "El uso de la porra provoca más heridos entre los manifestantes y también en nuestras filas: ayer terminamos con 36 mossos lesionados, ocho de ellos de baja".
En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.
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