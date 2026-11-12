VÍDEO | Anna Simon analiza las competiciones más absurdas: de recoger caca de búfalo a llamar a gritos a su pareja

En Iowa (EEUU) han hecho un concurso en el que decenas de mujeres han competido para ver quién es la que mejor llama a gritos a su marido.

Pocas cosas hay más inherentes al ser humano que el afán de competitividad, algo que Anna Simon cataloga como "un trastorno muy grave". Por eso, este jueves trae a Zapeando las competiciones más absurdas.

Nuestra colaboradora explica que "en los últimos Juegos Olímpicos hubo 35 competiciones oficiales de natación, pero eso no es suficiente". Por eso, nos muestra que en Rusia han organizado una competición en la que los participantes nadan agarrados a una muñeca hinchable.

Pero esa no es, ni de lejos, la competición más surrealista que nos trae Anna Simon. También ha demostrado que en la India se ha hecho una competición que consiste en recoger caca de búfalo con las manos. "El que gana se lleva un premio y una bolsa con todo lo que ha recogido", bromea.

También hay competiciones en las que gana quien menos hace. Concretamente es en Japón, donde se ha organizado un torneo de dormir la siesta en el que se impone quien duerme más rápido y más profundo. "El día que esto sea deporte olímpico, el capitán de España será Miki Nadal", asegura Quique Peinado.

Pero si hay un concurso especialmente surrealista es el que se ha celebrado en Iowa (EEUU), en el que decenas de mujeres han competido para ver quién es la que mejor llama a gritos a su marido.

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