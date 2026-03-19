¿Va a continuar el barril por encima de los 100 dólares mientras haya guerra? "Así o peor": el análisis económico de Miguel Sebastián

El profesor de Economía Miguel Sebastián analiza las consecuencias económicas de la guerra de Irán después, sobre todo, del ataque de Israel contra el mayor yacimiento de gas del mundo. En el vídeo, todos los detalles.

A primera hora de este jueves, el precio del crudo Brent, el de referencia en Europa, superaba los 113 dólares. Mientras, el petróleo intermedio de Texas avanzaba el 1,28%, hasta los 96,54 dólares: "¿Seguiremos así mientras haya guerra?", pregunta le pregunta Antonio García Ferreras al profesor Miguel Sebastián, profesor de Economía en el ICAE: "Tiene toda la pinta de que esto va a continuar así o peor", lamenta.

Porque, tal como explica el experto, "el ataque ya a la bolsa de gas ha ido a dar en el núcleo del suministro de petróleo y de gas de los mercados. Ya no es solo el estrecho de Ormuz, sino que ya estamos atacando el suministro de gas en origen", argumenta el profesor, haciendo alusión a ese ataque que este miércoles realizó Israel a la refinería iraní del mayor yacimiento de gas natural del mundo, ubicado en el mar del golfo Pérsico.

"El problema, aparte del impacto que ha tenido en los mercados, que ha sido gravísimo, sobre todo el gas, que es lo que más me preocupa, es que este ataque demuestra que Israel quiere seguir con esta guerra", afirma el profesor. Y además, añade, "Estados Unidos no le está parando".

Si esto dura, añade el profesor, si la guerra y el conflicto continúan, "vamos a tener un impacto sobre la renta, sobre el PIB. Y todos tenemos que aceptar que España es más pobre porque tiene que pagar más por el gas y por el petróleo que importa. Y esta pérdida de renta se trata de que no perjudique a las personas más vulnerables y de que no se traslade al conjunto de la economía".

Porque aquí, señala y concluye el experto, "cuando hay efectos de segunda ronda, cuando la gente no quiere tener pérdida de renta, traslada a través de márgenes a toda la cadena de intermediación esta subida de los precios de la energía. Y ahí es donde tenemos el riesgo. Hay que cortar de raíz ese efecto contagio".

A continuación, conocíamos en directo que EEUU baraja "retirar las sanciones al petróleo iraní" que ya esté en tránsito marítimo para contener la escalada de precios: "Creo que están muy preocupados con el impacto en la inflación, porque la inflación es una variable clave para el ciudadano medio americano", reacciona el profesor Sebastián.

AAdemás, en su caso, además, analiza el experto, "precisamente porque tienen pocos impuestos sobre los carburantes, la subida de sus precios al consumidor es mayor, y están desesperados porque esto se va a traducir en un aumento de la inflación mientras no se corrija. Los precios de la energía acaban cayendo, pero los precios de la alimentación, una vez suben, es muy difícil que vuelvan para atrás y eso es lo que tratan de evitar", concluye. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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