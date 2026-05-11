Carlos E. Cué, ante las declaraciones de las autoridades canarias contra Sánchez: "Detrás de todo esto están las elecciones"

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El País' carga contra Rosa Dávila tras acusar al Gobierno de tratar a Canarias "como una colonia" por la gestión del crucero con casos de hantavirus y vinculó sus críticas al clima preelectoral.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El País' Carlos E. Cué responde con contundencia a las declaraciones de Rosa Dávila, quien aseguró que "el Gobierno de España nos está tratando como si fuéramos una colonia" luego de la gestión del desembarco del crucero con brote de hantavirus.

"¿Qué colonización? Si uno de los responsables de esta operación ha sido presidente de Canarias: Ángel Víctor Torres. ¿De qué estamos hablando?", señaló Cué, quien vinculó directamente la polémica con el contexto preelectoral en las islas. "No nos engañemos, detrás de todo esto están las elecciones. Queda alrededor de un año para los comicios, Ángel Víctor Torres será probablemente el candidato y Coalición Canaria está intentando desgastar la imagen del Gobierno", afirmó.

El periodista criticó además que desde la política se alimenten discursos alarmistas sobre el brote de hantavirus en lugar de combatirlos con información contrastada. "Una de las obligaciones morales de los políticos es frenar el mensaje de los cuñados, ese que explota en redes sociales cada vez que aparece cualquier asunto relacionado con virus o enfermedades", sostuvo.

Cué lamentó que se propaguen teorías sin base científica y defendió la necesidad de trasladar a la ciudadanía mensajes respaldados por expertos sanitarios y organismos oficiales. "Lo responsable sería decir: ‘He pedido informes a mi Consejería de Sanidad y al Ministerio de Sanidad, y ambos coinciden en que no existe riesgo’. Para eso están las autoridades sanitarias y los expertos", señaló.

A su juicio, el problema se agrava cuando son los propios dirigentes políticos quienes amplifican esos mensajes. "Si los políticos alimentan a los cuñados, estamos apañados", concluyó, antes de comparar esta dinámica con lo ocurrido durante el Brexit en Reino Unido.

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