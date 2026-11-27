Los actores han alcanzado un acuerdo extrajudicial para cerrar el conflicto en torno a Château Miraval, el lujoso viñedo que ambos tenían en común y cuya venta desencadenó una larga disputa legal.

Brad Pitt y Angelina Jolie han decidido enterrar el hacha de guerra. Diez años después de su separación, los actores han alcanzado un acuerdo extrajudicial para poner fin a su batalla judicial por Château Miraval, la propiedad vinícola que compartían en Francia.

"Es un breve comunicado por parte de los abogados de Brad Pitt y Angelina Jolie", explica Tatiana Arús en Aruser@s al informar sobre el acuerdo entre los actores.

El conflicto se remonta a 2021, cuando Angelina Jolie vendió su participación en la propiedad sin comunicárselo previamente a Brad Pitt, recuerda Tatiana Arús, que explica cómo esta operación desencadenó una larga disputa judicial que se ha prolongado hasta ahora.

Aunque no han trascendido los detalles ni las condiciones concretas del pacto, las dos partes han conseguido llegar a un acuerdo para cerrar este frente judicial. "Han enterrado el hacha de guerra", señala la colaboradora.

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