¿Qué ha pasado? Tras las palabras de la candidata de Frente Amplio, el líder del PP ha vuelto a hablar de "buena gestión" dejando una frase que ha hecho reaccionar a Pedro Sánchez: "¿Pero qué machismo es ese?"

En el debate a cuatro por las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, protagonizó un tenso intercambio con Ada Colau, líder del Frente Amplio. Colau criticó la "buena gestión" del PP al mencionar que Carlos Mazón sigue aforado. Feijóo respondió que "buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo", dirigiéndose a Colau con un "usted calladita". Esta expresión provocó la reacción de Pedro Sánchez, quien le pidió "un poco de respeto" y calificó el comentario de machista. Feijóo replicó acusando a Sánchez de manipular. Colau también señaló que "más de 230 víctimas están aún esperando justicia y reparación".

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, ha protagonizado uno de los momentos más tensos del debate a cuatro con motivo de las elecciones del 29 de noviembre. Ha sido en una de sus respuestas a Ada Colau, cuando la líder del Frente Amplio le ha reprochado esa "buena gestión" recordando que Carlos Mazón sigue aforado.

"Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted calladita, eso es la buena gestión. España necesita ponerse a funcionar", ha expresado el líder del PP.

Esa frase ha hecho reaccionar a Pedro Sánchez, que ha pedido al líder de Génova "un poco de respeto": "¿Qué machismo es este, señor Feijóo?"

"Por favor, señor Sánchez. No manipule", ha contestado Feijóo ante un Sánchez que ha insistido: "No, si lo han visto todos los telespectadores".

Todo, tras unas palabras de Colau por la "buena gestión" del PP: "¿Cómo me puede hablar usted de eso si el partido que usted preside aún mantiene a Mazón con cargo público y aforado?"

"Más de 230 víctimas están aún esperando justicia y reparación", ha expresado la candidata de Frente Amplio a las elecciones.

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