Dos jóvenes buceadores se han topado con una inquietante caja encadenada en el fondo del mar que escondía en su interior una muñeca de vudú atravesada por alfileres y rodeada de extraños símbolos.

Hay imágenes que parecen sacadas directamente de una película de terror y el hallazgo de estos dos jóvenes buceadores podría ser perfectamente el comienzo de una. Durante una inmersión, uno de ellos, de 36 años, se encontró con una caja encadenada en el fondo del mar que despertó inmediatamente su curiosidad.

Al examinarla, descubrió en su interior "una muñeca de vudú artesanal atravesada por alfileres y acompañada de símbolos extraños". Un objeto de lo más inquietante cuya presencia bajo el agua ha generado todo tipo de especulaciones, aunque no se ha confirmado que esté relacionado con ningún ritual.

Las imágenes del hallazgo han llegado hasta Aruser@s, donde Tatiana Arús no ha podido ocultar su impresión al conocer la historia. "¡Qué miedo!", ha exclamado la colaboradora. "Muchas películas de terror empiezan así", ha advertido Óscar Broc.

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