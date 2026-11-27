Además, la cantante ha emocionado a sus seguidores con un vídeo junto a su mejor amiga, que la ha acompañado en Nueva York horas antes de su debut en la ciudad.

Los más nostálgicos están de enhorabuena, porque Aitana ha compartido un nuevo adelanto de 'Not Giving Up On Us', su esperada colaboración con Martin Garrix.

Tal y como explica Tatiana Arús en Aruser@s, hace unos días fue Martin Garrix quien publicó un breve adelanto de la canción y ahora ha sido Aitana la encargada de mostrar su parte, en la que se puede escuchar su voz. "Va a ser un éxito asegurado", apunta la colaboradora.

Además, la cantante ha emocionado a sus seguidores con un vídeo junto a su mejor amiga, que la ha acompañado en Nueva York horas antes de su debut en la ciudad. "Va a ser la primera vez que actúa allí para 3.000 personas, entradas todas vendidas", destaca Tatiana Arús, que recuerda que la cantante ha conseguido colgar el cartel de 'sold out' en apenas unos minutos.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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