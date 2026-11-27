El periodista cuestiona en Al Rojo Vivo el tono del cara a cara entre los líderes políticos y señala el paternalismo y los descalificativos personales como síntomas de la degradación del debate público en España.

Un día después del debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, el periodista Fernando Berlín ha dado su valoración en Al Rojo Vivo, donde ha puesto el foco en las formas y el tono que marcaron el enfrentamiento. El comunicador ha criticado algunas de las actitudes que se vieron durante el encuentro y ha advertido de que se están perdiendo los límites en la confrontación política.

"Creo que hemos perdido los filtros que se admite que se pueda tener paternalismos con una dirigente política, con una líder de la oposición a la que la retratas como calladita en momentos, con ese paternalismo, ese gesto de desdén", ha señalado Berlín. El periodista también ha cuestionado que se utilicen descalificaciones personales contra los rivales políticos, en referencia a las palabras dirigidas al presidente del Gobierno: "De la misma manera que llamar buitre al presidente de Gobierno, rival político, me parece que retrata un poquito lo que está pasando en este país, que hemos bajado los filtros".

En su análisis, Berlín también ha valorado el papel de los distintos bloques durante el debate y ha asegurado que "la izquierda jugó en equipo y la derecha no supo jugar en equipo". Además, ha sido contundente al valorar la intervención de Santiago Abascal: "Hizo un muy mal debate". El periodista ha terminado su reflexión insistiendo en la degradación de las formas políticas y en cómo se ha llegado a normalizar una confrontación cada vez más agresiva: "Aceptamos que se pueda entrar en un debate de estos con las mangas remangadas y a golpe limpio".

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