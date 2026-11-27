¿Qué ha dicho? La candidata de Frente Amplio ha señalado que en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo quedó evidenciado que el PSOE solo era "incapaz" de hacer frente a la derecha y la extrema derecha, reivindicando la importancia de su formación.

En el debate se evidenció que el PSOE no logra enfrentar a la derecha y extrema derecha, lo que subraya la necesidad de un Frente Amplio fuerte. Al salir a la calle, he notado que muchas personas han cambiado su voto, movidas por la ilusión en lugar del miedo. Esto me hace sentir útil y es lo mejor que me pueden decir. Nuestro objetivo es lograr un gobierno valiente que termine con la especulación y garantice que las viviendas sean para vivir. Aunque empezamos más tarde que otras formaciones, la creciente ilusión y la intención de voto reflejan que el debate ha consolidado una realidad: se votará por la coalición que gobernará el país.

Ada Colau ha reivindicado la "necesidad" de que Frente Amplio tenga una fuerte representación para poder hacer "políticas valientes" por la vivienda y contra la especulación y la violencia de género.

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29 de noviembre ha señalado que el PSOE se "equivoca" al hacer un llamamiento "al voto útil".

"En el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo vimos muy evidente que el PSOE solo era incapaz de hacer frente a la derecha y la extrema derecha", ha destacado. De esta forma, ha recalcado que es necesario un Frente Amplio "fuerte".

Sobre el debate a cuatro, ha confesado que le emociona ver cómo ahora mucha gente se le acerca diciéndole que ha cambiado su voto. "Me dicen que antes votaban con miedo y ahora con ilusión", ha indicado, señalando que es lo mejor que le pueden decir. "Es la manera en la que me siento más útil", ha reconocido.

Colau ha indicado que este 29 de noviembre van a conseguire un gobierno "más valiente" que vaya a acabar con la especulación y hacer que "las casas sean para vivir".

Un momento que ha aprovechado para señalar que este domingo se votará que coalición gobierna este país. "Una maracada por la extrema derecha, Vox; o una marcada por una izquierda valiente, Frente Amplio", ha zanjado.

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