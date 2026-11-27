¿Qué ha dicho? La candidata por Frente Amplio le recuerda al presidente del Gobierno que dentro de su formación hay "cero casos de corrupción y eso es lo que hay que perseguir" y apunta: "Tengo clarísimo que el PP es el partido que acumula más casos".

En el debate a cuatro, Pedro Sánchez y Ada Colau mostraron sintonía al criticar a Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, pero Colau no escatimó en reproches hacia Sánchez. Durante el bloque sobre corrupción, la exalcaldesa de Barcelona recordó los casos recientes en el PSOE, señalando que apartar a los implicados no es suficiente. Colau destacó que Frente Amplio no tiene casos de corrupción y subrayó que el PP acumula más. Además, mostró solidaridad con Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por el juicio que enfrenta, diferenciando entre corrupción y 'lawfare'.

En el tándem Pedro Sánchez-Ada Colau del debate a cuatro de este jueves también hubo reproches. Pese a el candidato socialista y la candidata de Frente Amplio mostraron sintonía para atacar conjuntamente tanto a Santiago Abascal como Alberto Núñez Feijóo, hubo momentos en los que la exalcaldesa de Barcelona no dudó en recordar al presidente del Gobierno algunos de los sucesos de la última legislatura.

Colau decidió utilizar parte de su tiempo en el bloque en el que se habló de la corrupción para reprochar a Sánchez los casos en el seno del PSOE. "Ha habido casos graves de corrupción recientes de personas de su máxima confianza en el PSOE y es verdad que se les ha apartado de sus responsabilidades, pero yo creo que eso no es suficiente", espetaba.

"Creo que eso ha decepcionado a mucha gente", señaló en este sentido la candidata de Frente Amplio, que tampocó tuvo reparo, por el contrario, en afirmar con rotundidaz que, para ella, "el PP es el partido que más casos de corrupción acumula".

Así, Colau explicó que dentro de las formaciones que conforman Frente Amplio no se ha dado ningún caso de este tipo. "En nuestras fuerzas políticas tenemos cero casos de corrupción y eso es lo que hay que perseguir", dijo.

A renglón seguido, Colau también quiso solidarizarse con el presidente del Gobierno por el caso judicial contra su mujer, Begoña Gómez, que irá a juicio acusada de presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. "Una cosa son los casos de corrupción y otra cosa es el 'lawfare", comentó. "Como persona que he sufrido muchísimo el 'lawfare', su esposa tiene toda mi solidaridad, porque ha sido una vergüenza lo que se le ha hecho a Begoña en este país", agregó.

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