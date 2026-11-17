Los detalles Michael Freeman, experto forense que ha sido contratado por la familia del depredador sexual, afirma que habría sido ahogado con un trozo de tela de su cama y que, posteriormente le colgaron.

Un nuevo análisis de la autopsia de Jeffrey Epstein sugiere que pudo ser asesinado en lugar de haberse suicidado. Michael Freeman, un experto forense contratado por la familia de Epstein, sostiene que las lesiones indican un estrangulamiento, no un suicidio. Según Freeman, Epstein habría sido ahogado con un trozo de tela antes de ser colgado, ya que las lesiones y la posición del cuerpo no coinciden con un ahorcamiento. Epstein fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por explotación sexual. Las autoridades admitieron negligencia en su supervisión, y su muerte sigue siendo un misterio.

Un nuevo análisis de la autopsia del depredador sexual Jeffrey Epstein cuestiona la versión oficial y apunta a un estrangulamiento y no a un suicidio por ahorcamiento. Es decir, Epstein habría sido asesinado mientras estaba en prisión.

"Tengo la certeza de que se trata de un homicidio. Un suicidio no puede explicar las lesiones", asegura Michael Freeman, experto forense que ha sido contratado por la familia del depredador sexual. Él está convencido de que a Epstein le habrían estrangulado por detrás: "No han considerado evidencias que en su momento dijeron que era importante para determinar si se trataba de un suicidio". Freeman asegura que habría sido ahogado con un trozo de tela de su cama y que, posteriormente le colgaron, ya que las lesiones y la posición en la que se encontró el cuerpo no coinciden.

Epstein pasó apenas 35 días en una prisión de Nueva York. El 10 de agosto de 2019 fue hallado muerto en su celda. Estaba a la esperaba de un juicio en el que se enfrentaba a 45 años de cárcel por liderar una macrotrama de explotación sexual de adultos y menores. Además, no es la primera vez que la familia de Epstein cuestiona la versión oficial sobre su muerte. Su hermano aseguró que después de la primera autopsia dos patólogos ya le dijeron que fue un asesinato.

Por su parte, las autoridades estadounidenses sí admitieron que, como mínimo, hubo negligencia porque existía una orden de revisar su celda cada 30 minutos. Su muerte continúa rodeada de incógnitas, entre ellas por qué esa noche permaneció sin supervisión directa durante varias horas.

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