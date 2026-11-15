Ayuso vuelve a la carga contra los profesores en huelga y dice que "viven de lo público": "Son como garrapatas, no aman lo que quieren defender"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que los docentes que llevan un mes parados "mienten en todo" y asevera que pertenecen a "la dictadura de las minorías". "Solo quieren cobrar y que no les exijas nada", espeta.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado reacia a negociar con los profesores en huelga, calificándolos de "garrapatas" que buscan vivir del sector público sin mejorar la educación. Durante un acto del PP, acusó a los manifestantes de traicionar al sistema educativo, mencionando la pérdida de 400.000 horas lectivas y criticando su falta de compromiso. Ayuso defendió a los docentes que continúan trabajando y destacó las dificultades actuales de la profesión. Además, afirmó que la Comunidad de Madrid ha incrementado su presupuesto en educación y sanidad, y concluyó que la situación debe resolverse para garantizar el aprendizaje de los niños.

Isabel Díaz Ayuso no parece por la labor de sentarse a negociar con los profesores madrileños que llevan más de un mes en huelga pidiendo mejores condiciones laborales. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid les ha llamado "garrapatas" que quieren vivir de lo público y "personas que no aman lo que dicen defender".

Así lo ha expresado la dirigente madrileña en un acto electoral celebrado por el PP este fin de semana, donde les ha acusado de "traición": "Y lo hacen de la misma manera, viviendo de lo público, poniéndose una camiseta donde dicen 'viva lo público', para vivir de lo público, no para que lo público mejore. Porque si uno está de verdad al frente de un servicio público y ama lo que hace, no permitiría que se boicoteara un hospital como hicieron con el Zendal en mitad de una pandemia y no permitirían que los alumnos de la Comunidad de Madrid lleven ya 400.000 horas lectivas perdidas. Que hay alumnos que no han podido tener una sola hora de clase en la PAU. No puede ser negarle a los chicos en Madrid, a los niños, su derecho a ser escolarizados e ir a clase".

Por ello, Ayuso ha querido defender a los profesores que no están apoyando la huelga y "hacen su trabajo": "No se pueden imaginar lo difícil que es la labor ahora mismo para un maestro y para un profesor en estos tiempos. Es muy complicado".

No obstante, la presidenta madrileña ha vuelto a atacar duramente a los manifestantes que siguen en huelga: "Si a esto le añades además que, dentro del sistema, como garrapatas, se han metido a vivir de lo público personas que no aman lo que dicen defender, porque solo quieren cobrar y que no les exijas nada... ¿Cómo puede ser que haya 320.000 liberados sindicales en España que no han ido a trabajar ni en mitad de la pandemia? Pues si eso lo vas permitiendo, esos profesores (los que no están en huelga), al final, llega un momento en que no pueden más".

"Han mentido todo el rato. Han mentido con las camisetas amarillas, intentando decir que era la Comunidad de Madrid la que tenía que negociar unas condiciones laborales que no nos pertenecen a nosotros. Han mentido con las horas de clase. Han mentido con todo. Habían cerrado con nosotros acuerdos de todo tipo, ya estaba todo cerrado con acuerdos históricos. Por cierto, que hoy la Comunidad de Madrid destina en educación y en sanidad pública todo el presupuesto de mis antecesores, es decir, 20.000 millones de euros, porque gracias al trabajo de los que estamos aquí, hoy la Comunidad de Madrid recauda 32.000 millones en solo 7 años, un 60% más", ha argumentado.

Por último, la madrileña ha concluido que "esto se va a acabar" porque no pueden negar a los niños su "aprendizaje".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.